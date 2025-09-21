< sekcia Šport
Na 5000 m triumfoval Američan Hocker
Autor TASR
Tokio 21. septembra (TASR) - Americký atlét Cole Hocker získal na šampionáte v Tokiu titul majstra sveta v behu na 5000 m časom 12:58,30 min. Napravil si tak na podujatí chuť, keďže na trati 1500 m, na ktorej získal pred rokom v Paríži zlato, ho v rozbehu diskvalifikovali pre nedovolený kontakt so súperom.
Striebro získal Belgičan Isaac Kimeli výkonom 12:58,78, nečakaný šampión z Tokia na 10.000 metrov Francúz Jimmy Gressier doplnil svoju medailovú zbierku o bronz za 12:59,33. Víťaz predchádzajúcich dvoch päťtisícok na MS a úradujúci olympijský šampión Nór Jakob Ingebrigtsen sa po zdravotných problémoch nedokázal dostať do optimálnej formy a do cieľa prišiel na 10. mieste za 13:02,00.
MS v Tokiu - finále:
Muži
5000 m: 1. Cole Hocker (USA) 12:58,30 min, 2. Isaac Kimeli (Belg.) 12:58,78, 3. Jimmy Gressier (Fr.) 12:59,33; 4. Ky Robinson (Austr.) 12:59,61, 5. Biniam Mehary (Et.) 12:59,95, 6. Nicolas Macpherson Young (USA) 13:00,07, 7. Birhanu Yemataw Balew (Bahr.) 13:00,55, 8. Grant Fisher (USA) 13:00,79, 9. Yann Schrub (Fr.) 13:01,34, 10. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 13:02,00
