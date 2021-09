Na 6. ročníku JBL Jump festu Záleský opäť zdolal Volka

Košice 9. septembra (TASR) - Český atlét Dominik Záleský triumfoval v behu na 60 yardov na 6. ročníku atletického mítingu JBL Jump fest. Pod Dómom sv. Alžbety v Košiciach zopakoval triumf z minulého ročníka a opäť zdolal svojho slovenského rivala Jána Volka. Rekordné zápisy dosiahli Matej Baluch a Viktória Forsterová.



Šiesty ročník priniesol tri najlepšie slovenské výkony histórie v šprintoch na 60 yardov (54,864 m). Viktória Forsterová z ŠK ŠOG Nitra dosiahla v 1. behu čas 7,10 sekundy, čím o 23 stotín zlepšila čas Agáty Cellerovej zo stredajšej mládežníckej súťaže. Forsterová dosiahla súčet časov 14,22 a obsadila 2. miesto za jamajskou striebornou štafetovou olympijskou medailistkou z Ria de Janeiro 2016 Shashalee Forbesovou (13,88). Tá v prvej sérii utvorila základný rekord JBL Jump festu - 6,90 sekundy. Matej Baluch z ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica sa v behu na 60 yardov cez prekážky zaskvel dvomi zlepšeniami vlastného slovenského maxima z roku 2020. V súčte časov obsadil 2. miesto za Maďarom Bálintom Szelesom. Hlavný favorit David Ryba po jasnom triumfe v prvom behu (7,42) pre zranenie nenastúpil do druhej série.



JBL Jump fest 2021, výsledky:



Ženy:



Beh na 60 yardov: 1. Shashalee Forbesová (Jam.) 13,88 s (6,90 (zákl. rekord mítingu) + 6,98), 2. Viktória Forsterová (SR) 14,22 (7,10 + 7,12), 3. Paulína Guzowská (Poľ.) 14,30 (7,18 + 7,12)



Beh na 60 yardov cez prekážky: 1. Klaudia Siciarzová (Poľ.) 15,49 (7,79 + 7,70), 2. Melissa Gonzalezová (Kol.) 15,90 (7,96 + 7,94), 3. Gréta Kerekesová (Maď.) 16,23 (8,09 + 8,14)



Skok do diaľky: 1. Alina Rotaruová-Kottmannová (Rum.) 634 cm, 2. Jahisha Thomasová (V. Brit.) 631, 3. Magdalena Žebrowská (Poľ.) 610, 4. Silvia Kaliašová (SR) 580



Trojskok: 1. Marija Sinejová 12,75, 2. Teťjana Ptaškinová (obe Ukr.) 12,66



Muži:



Beh na 60 yardov: 1. Dominik Záleský (ČR) 12,64 (6,34 + 6,30), 2. Ján Volko (SR) 12,79 (6,39 + 6,40), 3. Dominik Kopeč (Poľ.) 13,00 (6,49 + 6,51)



Beh na 60 yardov cez prekážky:



1. Bálint Szeles (Maď.) 15,24 (7,64 + 7,60), 2. Matej Baluch (SR) 15,31 (7,68 + 7,63 - najlepší slovenský výkon histórie), 3. David Ryba - V 1. behu 7,42 s, v druhom neštartoval



Skok do diaľky: 1. diaľka: 1. Andrzej Kuch (Poľ.) 751, 2. Anton Kopytko (Ukr.) 739, 3. Adam Hriň (SR) 732, 4. Max Kottmann (Nem.) 713



Trojskok: 1. Jiří Vondráček (ČR) 15,57, 2. Adrian Swiderski (Poľ.) 15,36