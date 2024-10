Na 70. ročníku Tatranskom pohára uspel Číňan Li, Števík tretí

Tatranské Matliare 12. októbra (TASR) – Čínsky šachista Li Ja-ke triumfoval na jubilejnom 70. ročníku Tatranského pohára v rámci podujatia Tatrafest 2024 v Tatranských Matliaroch (5. – 11. októbra). V ôsmich kolách nazbieral 6,5 bodu. Pre víťaza bolo určených 500 eur z celkovej finančnej ceny 2450 eur. Druhý skončil jeho krajan Wu I-sing a tretí takisto so šiestimi bodmi bol domáci Patrik Števík z ŠK Modra. Všetci traja medailisti patria do vekovej kategórie do 18 rokov. Štartovalo 76 hráčov.



Sprievodná súťaž TatraBlesk s 11 kolami v bleskovom šachu sa stala korisťou Čecha Matyáša Mareka (10 b.) pred spomenutými Číňanmi Li Ja-kem (9,5) a Wu In-singom (9). Najlepším Slovákom bol Števík (7) ako piaty vo výsledkovej listine.