Medzinárodný maratón mieru v Košiciach ovládol Keňan Kerio

98. ročník Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach v nedeľu 3. októbra 2021. Na snímke z obrátky v polovici trate maratónu sprava Henok Tesfay Ghebreab (ERI), Reuben Kiprop Kerio (KEN), Deribe Robi Melka (ETH) a vľavo Hiribo Shano Share (ETH). Foto: TASR - Milan Kapusta

Víťazi MMM od roku 1999:



2021: Reuben Kerio (Keňa)

2020: Marek Hladík (SR)

2019: Hillary Kibiwott Kipsambu (Keňa)

2018: Raymond Kipchumba Choge (Keňa)

2017: Reuben Kiprop Kerio (Keňa)

2016: David Kemboi Kiyeng (Keňa)

2015: Samuel Kiplimo Kosgei (Keňa)

2014: Gilbert Kiptoo Chepkwony (Keňa)

2013: Patrick Kiptanui Korir (Keňa)

2012: Lawrence Kimwetich Kimaiyo (Keňa)

2011: Elijah Kiprono Kemboi (Keňa)

2010: Gilbert Kiptoo Chepkwony (Keňa)

2009: Jacob Kipkorir Chesire (Keňa)

2008: Dejene Yirdawe (Etiópia)

2007: William Biama (Keňa)

2006: Edwin Kipchom (Keňa)

2005: David Maiyo (Keňa)

2004: Adam Dobrzynski (Poľsko)

2003: Grigorij Andrejev (Rusko)

2002: David Kariuki (Keňa)

2001: David Kariuki (Keňa)

2000: Ernest Kipyego (Keňa)

1999: Róbert Štefko (SR)



Košice 3. októbra (TASR) - Keňan Reuben Kerio zvíťazil na 98. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, keď dosiahol čas 2:07:18 h. Za traťovým rekordom zaostal o 17 sekúnd. Na druhom mieste finišoval Hiribo Shano z Etiópie s časom 2:07:48. Tretí bol v cieli Albert Kangogo za 2:07:52.Podľa očakávania sa na čele usadila favorizovaná 8-členná skupinka afrických bežcov. Slovák Tibor Sahajda mal po polhodine manko 1:30 min. Elita mala na 15. kilometri čas 45:18 min. a rýchle tempo jej vydržalo aj do obrátky. Na nej to vyzeralo na útok na traťový rekord, keďže medzičas najlepších 1:03:44 bol o 7 sekúnd lepší než v roku 2012, keď Keňan Lawrence Kimayio vyhral s časom 2:07:01. Na 30. kilometri bola v čele 5-členná skupinka. Tá sa postupne trhala, do úniku sa dostal Kerio. Tempo s ním najdlhšie držal Kangogo, ale Kerio už išiel od 35. kilometra sám. Naďalej si držal vysoké tempo, ktorým atakoval traťový rekord a aj "osobák." Napokon finišoval časom 2:07:18.Na košický maratón sa po ročnej absencii vrátili elitní africkí bežci, ktorí v roku 2020 neštartovali pre pandemické obmedzenia. Na štarte bolo viac než 7300 bežcov zo 45 krajín. Najviac z nich, takmer 3200, štarovalo v polmaratóne. Do hlavnej disciplíny sa prihlásilo viac než 1400 vytrvalcov.