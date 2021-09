Na 98. ročník Medzinárodného maratónu mieru prídu aj africkí favoriti

Favoriti 98. ročníka MMM:



muži: Tesfaye Abera (Etiópia, r. nar.: 1992, os. rekord: 2:04:24 h), Reuben Kerio (Keňa, 1994, 2:07:00), Albert Kagogo (Keňa, 1987, 2:07:48), Hiribo Shano (Etiópia, 1999, 2:08:41), Jackson Kiprob (Uganda, 1986, 2:08:41), Marek Hladík (SR, 1990, 2:26:08)



ženy: Dinknes Mekashová (Etiópia, 1985, 2:23:12), Maryna Damantsevičová (Bielorusko, 1984, 2:27:44), Obse Abdetová (Etiópia, 2000, 2:27:47), Petra Pastorová (ČR, 1977, 2:36:44)

Košice 21. septembra (TASR) - Na 98. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach (3. októbra) sa po ročnej absencii opäť predstavia favorizovaní bežci z Afriky. Chýbať nebude ani slovenský víťaz z roku 2020 Marek Hladík, ktorý si na košickej trati vytvoril osobný rekord.Pre organizátorov MMM bude októbrový vrchol ich celoročného snaženia, v rámci ktorého priniesli v roku 2021 viacero atletických projektov. Účastníci si postupne merali sily na MMM Winter Challenge, Women Friendly Marathon, VSE City Run, ale aj na letnom City Duathlone či augustovom polmaratóne mieru. Ani po 3. októbri sa však ich snaha neskončí, naopak, participovať budú na 3. ročníku 115-kilometrového ultramaratónu Košice - Miškovec (6. novembra).Organizácia jednotlivých disciplín MMM sa musí prispôsobiť preventívnym opatreniam, ktoré sa prejavia i vytváraním menších sektorov a rozdeľovaním štartov do viacerých časových vĺn. Organizátori preto musia rozložiť pôvodne veľmi nahustený nedeľňajší program. Už v piatok 1. októbra sa Námestie Osloboditeľov zaplní najmenšími nádejami slovenskej atletiky, keď sa pod gesciou sestier Dany a Jany Velďákových uskutoční tradičná Detská atletika MMM s podtitulom Akadémia Danky a Janky. Štart U.S.Steel Family Runu je na programe v sobotu o 16.00 tak, že bežci sa dostanú na trať v niekoľkých po sebe idúcich intervaloch. Táto zmena sa odrazila aj na podobe samotnej trate, ktorá okrem Hlavnej ulice zavedie bežcov aj do Mestského parku a potom späť do miest, z ktorých vyštartovali.Záštitu nad 98. ročníkom MMM prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová:uviedla prezidentka v sprievodnom pozdrave.Organizátori MMM zverejnili mená viacerých favoritov 98. ročníka. Po roku sa na košickú trať vrátia africkí vytrvalci, ktorí sa s najväčšou pravdepodobnosťou popasujú o prvenstvo. Chýbať nebude ani víťaz z roku 2020 Marek Hladík, ktorý neúčasť afrických favoritov využil na najväčší úspech doterajšej kariéry a časom 2:26:08 si zároveň vytvoril osobný rekord.