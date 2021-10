Na 98. ročníku MMM bez favorizovaného Aberu a bežcami zo 45 krajín

Najväčší favoriti 98. ročníka MMM:



muži:



Reuben Kiprop Kerio (Keňa, r. nar.: 1994, osobný rekord: 2:07:00), Deribe Melka Robi (Etiópia, 1990, 2:05:58), Albert Kipkosgei Kangogo (Keňa, 1987, 2:07:48), Hiribo Shano (Etiópia, 1999, 2:08:41), Jackson Kiprop (Uganda, 1986, 2:08:41), Henok Ghebreab Tesfay (Eritrea, 2000, 2:10:08), Mathew Kibet Kibarus (Keňa, 1993, debut), Soufiane Bouchiki (Belg., 1990, 2:12:39), Tibor Sahajda (SR, 1990, 2:15:25), Benard Cheptoch (Uganda, 1992, 2:14:06), Alex Kipkorir Kibarus (Keňa, 1993, 2:15:14), Bogdan Semenovič (Ukrajina, 1986, 2:18:37), Simon Martin Stützel (Nemecko, 1986, 2:16:09), Marek Hladík (SR, 1990, 2:26:08)



ženy:



Miliam Naktar Ebongonová (Keňa, 1992, 2:27:16), Dinknesh Mehash Teferová (Etiópia, 1985, 2:23:12), Sardana Trofimová (ANA (Rus.), 1988, 2:24:38), Maryna Damancevičová (Biel., 1984, 2:27:44), Ayantu Kumela Tadesseová (Etiópia, 1996, debut), Maeregu Shegaeová Hayelomová (Etiópia, 1999, 2:30:15), Petra Pastorová (ČR, 1977, 2:36:44)

Košice 1. októbra (TASR) - Na 98. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach (3. októbra) sa napokon pre zranenie nepredstaví očakávaný favorit Tesfaye Abera z Etiópie. Organizátori však už privítali ostatných elitných bežcov, ktorí by sa mali popasovať o celkové víťazstvo." poznamenal riaditeľ MMM Branislav Koniar. Abera, ktorého do pozície najväčšieho favorita 98. ročníka MMM posunul osobný rekord 2:04:24 h z Dubaia 2016, sa zranil počas tréningu. "," poznamenal Koniar. Pri neúčasti Aberu sú najväčšími favoritmi Deribe Melka Robi s osobným rekordom 2:05:58 a Reuben Kerio s 2:07:00.Organizátori očakávajú vytrvalcov zo 45 krajín, celkovo sa na štart postaví viac než 7300 bežcov. Najviac z nich, takmer 3200, bude štartovať v polmaratóne. Do hlavnej disciplíny bolo dva dni pred štartom prihlásených 1438 bežcov. Traťový rekord s hodnotou 2:07:01 vytvoril v roku 2012 Keňan Lawrence Kimwetich Kimaiyo, spomedzi žien bola najrýchlejšia Etiópčanka Kumeshi Sichala Deressová v roku 2019 - 2:26:01.Ak sa víťazi dostanú pod čas 2:10:00 získajú finančnú prémiu 15-tisíc eur, pri víťazstve nad tento limit zinkasujú o 5-tisíc menej.