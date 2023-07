Na arbitráž NHL sa prihlásilo 22 hráčov vrátane Swaymana či Jeannota

Hráči, ktorí sa prihlásili na arbitráž:



Troy Terry (Anaheim), Jack McBain (Arizona), Trent Frederic, Ian Mitchell, Jeremy Swayman (všetci Boston), Philipp Kurashev (Chicago), Ross Colton (Colorado), Ryan McLeod (Edmonton), Brandon Dihaime, Filip Gustavsson (obaja Minnesota), Brandon Scanlin (New York Rangers), Noah Cates (Philadelphia), Drew O’Connor (Pittsburgh), Will Borgen, Vince Dunn, Cale Fleury (všetci Seattle), Alexej Toropčenkov (St. Louis), Tanner Jeannot (Tampa Bay), Iľja Samsonov (Toronto), Brett Howden (Vegas), Morgan Barron, Gabe Vilardi (Winnipeg)

New York 6. júla (TASR) - Brankár Bostonu Bruins Jeremy Swayman či útočník Tanner Jeannot z Tampy Bay Lightning figurujú medzi 22 hráčmi, ktorí sú prihlásení na arbitráž NHL. Tá sa uskutoční od 20. júla do 4. augusta a rozhodne o výške ich budúcej zmluvy. Arbitrážne konanie sa týka iba hráčov, ktorí mali pozíciu obmedzeného voľného hráča a do stredy 5. júla sa prihlásili na arbitráž.Prihlásení hráči môžu naďalej rokovať o nových zmluvách s klubom a dohodnúť sa na nich ešte pred arbitrážnym konaním.