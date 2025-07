Na arbitráž sa prihlásilo jedenásť hráčov vrátane Dostála či Kakka

New York 6. júla (TASR) - Jedenásť hokejistov zámorskej NHL sa prihlásilo na arbitráž. Všetci majú štatút obmedzených voľných hráčov, no so svojím doterajším zamestnávateľom sa nedohodli na novom kontrakte. O jeho výške preto rozhodne až nezávislý arbitrážny súd. Hráči sa mohli na arbitráž prihlásiť do soboty večera, kluby majú termín posunutý do nedele 23.00 SELČ.



Hráči, ktorí požiadali o arbitráž, už nemôžu podpísať tzv. offer sheet, t.j. prijať ponuku z iného klubu. Naďalej však môžu rokovať so svojím súčasným klubom a dohodnúť sa s ním ešte pred začiatkom arbitráže, ktorá potrvá od 20. júla do 4. augusta. Na arbitráž sa prihlásili český brankár Lukáš Dostál z Anaheimu, fínsky útočník Kaapo Kakko zo Seattlu, Morgan Barron, Gabriel Vilardi, Dylan Samberg (všetci Winnipeg Jets), Drew Helleson (Anaheim Ducks), Nicholas Robertson (Toronto Maple Leafs), Arvid Söderblom (Chicago Blackhawks), Jayden Struble (Montreal Canadiens), Conor Timmins,(Buffalo Sabres), Maxim Cypľakov (New York Islanders).