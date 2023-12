Na Australian Open budú hráči súťažiť o rekordne vysoké sumy

Melbourne 29. decembra (TASR) - Finančné odmeny za účasť na úvodnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny Australian Open budú v januári dosahovať rekordnú výšku. Hráči budú súťažiť o celkovo 53 miliónov eur, čo je o 13 percent viac ako naposledy.



Mužskí i ženskí víťazi v singli si odnesú takmer dva milióny eur. Hráči, ktorí vypadnú v kvalifikácii či skorších kolách, dostanú najvyššie sumy v histórii turnaja. Za vypadnutie v 1. kole zinkasujú približne 74.000 eur, za vypadnutie v 2. kole 110.000 eur. Tí, ktorí skončia už v úvodnom kole kvalifikácie, dostanú 19.000 eur.



Riaditeľ turnaja Craig Tiley vyhlásil, že je dôležité zabezpečiť, aby boli najlepší hráči na svete primerane odmeňovaní. "Vieme, že im to umožňuje investovať do ich kariér a v mnohých prípadoch im to pomáha pripraviť sa na úspech počas celého roka. Chceme zabezpečiť, aby Austrália zostala štartovacím bodom pre tenisovú sezónu a aby hráči a ich tímy mali všetko, čo potrebujú na to, aby podávali čo najlepšie výkony," citovala Tileyho agentúra AFP.