Na Australian Open sa chystá kompletná špička, tvrdí Tiley

Na snímke švajčiarsky tenista Roger Federer, archívne foto. Foto: FOTO TASR/AP

Melbourne 20. decembra (TASR) - Na februárovom turnaji Australian Open v Melbourne by sa mala predstaviť kompletná tenisová elita vrátane Švajčiara Rogera Federera. Vyhlásil to šéf prvého grandslamového podujatia sezóny Craig Tiley.Australian Open sa začne s trojtýždňovým oneskorením 8. februára, potvrdil Tiley. Organizátori posunuli termín po tom, ako pandémia koronavírusu narušila prípravy podujatia, ktoré malo pôvodne odštartovať 18. januára. Tenisti podstúpia po príchode do krajiny dvojtyždňovú karanténu. Turnaj sa bude hrať aj za prítomnosti divákov, naplniť by sa malo minimálne 50 percent kapacity.Posun turnaja vyhovuje Federerovi, ktorý podľa svojho stanoviska z minulého týždňa bojuje s časom, aby Australian Open stihol. Jeho rekonvalescencia po dvoch operáciách kolena trvá dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo. Tridsaťdeväťročný Federer nehral od februára, keď podstúpil prvú operáciu. Druhý chirurgický zákrok nasledoval v júni. Ešte stále sa necíti stopercentne fit.citovali Tileyho austrálske médiá. Podľa neho Federer už niekoľko dní trénuje v Dubaji.uviedol Tiley.Federer vyhral Australian Open šesťkrát v rokoch 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 a 2018. Vlani prehral v semifinále s Novakom Djokovičom.Kvalifikácia na Australian Open sa uskutoční od 10. do 13. januára v Dauhe resp. v Dubaji, pripomenula agentúra AFP. Tenisti budú môcť po prílete do Austrálie trénovať päť hodín denne v špeciálnej bubline a budú pravidelne testovaní na prítomnosť koronavírusu. Ak niekto z účastníkov turnaja poruší protokol, dostane pokutu a vyhostia ho z krajiny, varoval Tiley.