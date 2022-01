Na autobus Atletica Madrid zaútočili fanúšikovia Realu Sociedad

Madrid 20. januára (TASR) - Na klubový autobus Atletica Madrid v stredu zaútočili fanúšikovia Realu Sociedad. Mierne ho poškodili, čím veľmi nahnevali trénera Atletica Diega Simeoneho.



Fanúšikovia zaútočili na autobus v momente, keď tím dorazil na štadión Anoeta na zápas osemfinále Španielskeho pohára v baskickom meste San Sebastian. Simeoneho zachytili kamery, ako kričí na chuligánov, no tí pokračovali v skandovaní a urážaní celého tímu až do zásahu polície.



V Španielsku to je už druhý prípad vyčíňania fanúšikov v krátkom čase. V stredu tamojšia futbalová federácia uzavrela štadión Realu Betis Sevilla na dva zápasy. Stalo sa tak po tom, čo jeho fanúšikovia zasiahli minulý víkend v zápase Španielskeho pohára hráča FC Sevilla Joana Jordana do hlavy plastovým predmetom.