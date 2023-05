Na Balatone otvorili nový okruh, chce hostiť medzinárodné podujatia

Balatonfőkajár 16. mája (TASR) - V Maďarsku otvorili v utorok motoristický okruh Balaton Park Circuit. Jeho prvým podujatím bude Porsche on Track, ktoré oslávi 75 rokov nemeckej automobilky. Kompetentní už požiadali o licenciu druhej úrovne, ktorá by umožnila organizáciu pretekov juniorov i športových áut.



Nový okruh na brehu jazera Balaton má dĺžku 4,104 kilometra a je postavený v protismere hodinových ručičiek. Jeho kapacita je momentálne 10.000 divákov, no má potenciál na celkovo 120.000 miest. V budúcnosti môže požiadať o licenciu prvej úrovne, ktorá zahŕňa aj preteky Formuly 1.



Na slávnostnom otvorení bol aj bývalý pretekár Giancarlo Fisichella, ktorý okruh vyskúšal. "Má naozaj všetko – je to strhujúca zmes vysokorýchlostných zákrut, náročných vláseniek a dobrých šikán. Je to okruh, ktorý pekne plynie a dáva vám skvelý pocit z jazdy," citovali víťaza troch pretekov F1 zámorské médiá.