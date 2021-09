Na Berlínskom maratóne triumfovali Adola a Gebreslaseová

Maratón v Berlíne:



muži:

1. Guye Adola (Et.) 2:05:45 hod,

2. Bethwel Yegon (Keňa) 2:06:14,

3. Kenenisa Bekele (Et.) 2:06:47



ženy:

1. Gotytom Gebreslaseová 2:20:09 hod,

2. Hiwot Gebrekidanová (ETH) 2:21:23,

3. Helen Tolová (všetky Et.) 2:23:05

Berlín 26. septembra (TASR) - Víťazom Berlínskeho maratónu sa stal Etiópčan Guye Adola v čase 2:05:45 h. Medzi ženami triumfovala Etiópčanka Gotytom Gebreslaseová za 2:20:09 h.Trojnásobný olympijský šampión a päťnásobný majster sveta Kenenisa Bekele dobehol na treťom mieste. Už 39-ročný atlét si zapísal čas 2:06:47.