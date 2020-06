Na Bratislava Open derby sestier Kužmových

Ženy - dvojhra - 1. kolo:



Anna Blinkovová (2-Rus.) - Anika Jašková (SR) 6:2, 6:4, Viktória Morvayová (7-SR) - Eszter Mériová (SR) 6:3, 4:1 - skreč, Viktória Kužmová (3-SR) - Romana Čisovská (SR) 6:2, 6:2, Katarína Kužmová (SR) - Tereza Mihalíková (6-SR) 6:4, 7:5

Bratislava 18. júna (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová mala radosť z úspešného vstupu do turnaja Bratislava Open. Nasadená trojka zdolala Romanu Čisovskú 6:2, 6:2, ďalšiu súperku však príliš rozoberať nechcela. Vo štvrtkovom štvrťfinále ju totiž čaká jej mladšia sestra Katarína Kužmová.povedala slovenská ženská jednotka.Staršiu zo sestier Kužmových potešilo, že jej obľúbený grandslamový turnaj US Open by sa mal uskutočniť v pôvodnom termíne, Neprekáža jej ani to, že sa bude hrať bez divákov.uviedla pre TASR odchovankyňa košického tenisu.