Na bratislavskom reprezentačnom kempe aj olympijský hrdina Rybár

Bratislava 6. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti, ktorým sa už skončili klubové sezóny a sú adepti na reprezentačný dres, sa zišli v Bratislave, kde odštartoval neoficiálny kemp pred májovými majstrovstvami sveta vo Fínsku. Objavil sa na ňom aj jeden z hlavných strojcov bronzového úspechu na zimnej olympiáde v Pekingu Patrik Rybár.



Dvadsaťosemročný brankár prišiel na Slovensko z KHL, kde jeho Dinamo Minsk vypadlo v 1. kole play off so SKA Petrohrad 0:4 na zápasy. "Bolo veľmi ťažké sa sústrediť na hokej, keď vypukla vojna. Nevedeli sme, čo sme mali očakávať. Navyše, čakal nás Petrohrad, silný súper s vyšším rozpočtom a vypadli sme," povedal. Rybár uvítal možnosť zatrénovať si na bratislavskom ľade ešte pred oficiálnymi zrazmi reprezentácie. "Teším sa, že opäť budem môcť reprezentovať. Zatiaľ síce trénujeme iba v menšom počte, ale je to príjemné, že sa môžeme dostať do tempa pred zrazmi," povedal pre hockeyslovakia.sk. Rybár zasiahol v Pekingu do šiestich zápasov, v ktorých mal 96,6% úspešnosť zákrokov a inkasoval v priemere menej ako gól na duel. "Pre mňa je podstatné, aby som sa naďalej sústredil na svoju prácu. Budem tvrdo pracovať a snáď to prinesie ovocie," povedal.



Po olympijskom turnaji sa objavili špekulácie o jeho možnom návrate do zámoria, kde v sezóne 2018/19 pôsobil v Grand Rapids Griffins v AHL. "Kontakt tam bol, ale možno už časom trochu ochabol. Uvidíme, ako situáciu vyriešime s agentom," uviedol pre Hockey Slovakia.



V prvom kole play off KHL vypadol aj Severstaľ Čerepovec s Adamom Liškom, ktorý takisto zabojuje o nomináciu na MS do Fínska. Jeho zamestnávateľ podľahol Dinamu Moskva 3:4 na zápasy. "Bolo to veľmi tesné, mohli sme strhnúť víťazstvo na našu stranu, ale šťastie sa priklonilo k súperovi. Treba však priznať, že Dinamo hralo dobre. Séria mala náboj, atmosféra na tribúnach bola výborná v Čerepovci aj v Moskve," uviedol pre Hockey Slovakia.



Dvadsaťdvaročný krídelník si v Čerepovci vytvoril osobné maximum, keď nazbieral 19 bodov v 47 dueloch základnej časti, v siedmich súbojoch play off pridal gól a asistenciu: "Klubovú sezónu som vnímal iba pozitívne. Darilo sa mi individuálne a dobré výsledky dosahoval celý tím." Liška si môže pripísať tretiu účasť na svetovom šampionáte v sérii. V roku 2019 nechýbal na domácom turnaji a vlani sa predstavil v lotyšskej Rige: "Cesta domov z Ruska bola náročná. Snažil som sa trochu oddýchnuť, ale nerád iba leňoším. Dlhšie som nebol na ľade, potrebujem sa rozhýbať. Musím sa dostať do formy a potom uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať."