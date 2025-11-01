< sekcia Šport
Na čele je naďalej LG Bratislava, v šlágri zdolala Skalicu 7:4
Do konca jesennej časti zostávajú ešte tri kolá.
Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Hokejbalisti LG Bratislava sa výrazne priblížili k tomu, aby počas zimnej prestávky zimovali na 1. mieste. Po 9. kole TIPOS extraligy sú naďalej bez straty bodu na čele tabuľky a po triumfe nad Skalicou 7:4 majú deväťbodový náskok pred druhou Považskou Bystricou, ktorá má však o jeden zápas menej. Do konca jesennej časti zostávajú ešte tri kolá.
9. kolo - výsledky:
Nitrianski Rytieri – Leaders Ružinov 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Góly: I. Gajdoš, Mráz – Weber, Hojer, Funtek
HK IMS-East Popradskí Piráti – Jets Nitra 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)
Góly: Mitra 2, Reľovský, Čech, Kromka, Pospíšil, T. Imrich – Jankovič
LG Bratislava – HBK H+H Skalica 7:4 (2:1, 3:1, 2:2)
Góly: Daubner a Klema po 2, Mi. Šalka, Bilik, Ma. Šalka – Martinusík 2, Krýdl, Zelenka
HMHK Vranov nad Topľou – ŠK 98 Pruské 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
Góly: Džupina, Cifranič, Štefan, Štefkovič, A. Kundrát – Cíbik 2, J. Šatka
tabuľka:
1. LG Bratislava 9 9 0 0 0 47:22 27
2. Považská Bystrica 8 6 0 0 2 32:25 18
3. Popradskí Piráti 9 5 1 0 3 42:28 17
4. Skalica 8 4 1 1 2 43:25 15
5. Ružinov 9 4 1 0 4 30:28 14
6. Jets Nitra 8 3 0 1 4 31:35 10
7. Vranov nad Topľou 9 2 1 1 5 31:48 9
8. Pruské 8 2 0 0 6 30:41 6
9. Nitrianski Rytieri 9 2 0 0 7 27:40 6
10. Košice 7 1 0 1 5 12:33 4
