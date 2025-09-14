< sekcia Šport
Na čele naďalej Spartak, prvé triumfy pre Prešov a Ružomberok
Na druhé miesto sa cez víkend vyšvihla Dunajská Streda, ktorá zdolala Podbrezovú 2:0.
Autor TASR
Bratislava 14. septembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zostali aj po 7. kole Niké ligy na čele tabuľky. V sobotu zvíťazili v Skalici jednoznačne 4:0 a ako jediní z účastníkov najvyššej súťaže majú na konte päť víťazstiev a 15 bodov. Mužstvo zo Záhoria kleslo na deviatu priečku.
Na druhé miesto sa cez víkend vyšvihla Dunajská Streda, ktorá zdolala Podbrezovú 2:0. Za „andelmi“ zaostáva o bod. O ďalšie tri priečky sa bijú Žilina, Slovan Bratislava a Trenčín, všetci traja majú na konte rovnaký počet 12 bodov. Šláger 7. kola medzi „šošonmi“ a úradujúcimi šampiónmi sa skončil nerozhodne 3:3, Trenčín prehral s Ružomberkom 0:3.
Rovnako ako predposledná „ruža“, aj nováčik súťaže z Prešova si vybojoval prvé víťazstvo v sezóne. V nedeľu triumfoval v Michalovciach 2:1 a v tabuľke poskočil na ôsmu pozíciu. Druhýkrát v rade bodovali naplno hráči Komárna, ktorí zvíťazili nad Košicami 3:2. Tím z východu má na konte len tri body a figuruje na dne tabuľky.
Niké liga - 7. kolo:
sobota
FC Košice - KFC Komárno 2:3 (2:0)
Góly: 13. Čerepkai (11 m), 45. +3 Jones - 53. Ganbayar, 78. Mashike, 88. Mišovič. Rozhodcovia: Marhefka – Štrbo, Zemko, ŽK: Kakay - Špiriak, Bayemi, Mišovič, Žák, ČK: 52. Zsigmund (po 2. ŽK), 4395 divákov.
Košice: Kira - Kakay, Krivák, Jakúbek - Kovács (59. Kružliak), Domik (70. Sovič), Zsigmund, Gallovič, Magda (90. Perišič) - Čerepkai, Jones (59. Madleňák)
Komárno: Száraz - Pillár, Šimko, Špiriak - Šmehyl, Ožvolda (77. Pastorek), Žák, Rudzan (77. Palan) - Tamás (77. Mišovič), Ganbayar, Bayemi (62. Mashike)
MFK Skalica - FC Spartak Trnava 0:4 (0:2)
Góly: 13. Azango, 29. Taiwo, 82. Procházka (z 11 m), 86. Ďuriš. ČK: 3. Podhorin (za faul). ŽK: Pudhorocký, Černek - Moistsrapišvili. Rozhodcovia: Choreň - Bednár, Vitko, 3013 divákov.
MFK Skalica: Junas - Šimko, Podhorin, Šuver, Gaži (24. Černek) - Bariš, Hollý (46. Suľa) - Daniel, Mášik, Smejkal (72. Švec) - Pudhorocký (72. Nagy)
FC Spartak Trnava: Frelih - Sabo, Nwadike, Koštrna - Holík (79. Jureškin), Procházka, Moistsrapišvili (68. Kratochvíl), Mikovič - Azango (68. Paur), Taiwo (44. Ďuriš), Skrbo (68. Kudlička)
AS Trenčín - MFK Ružomberok 0:3 (0:0)
Gól: 58. Köstl, 86. Bagín, 90+5. Král. ŽK: Yakubu, Bagín, Pavek, Hájovský, Khan - Selecký, Mojžiš, Köstl, Bačík. Rozhodcovia: Očenáš - Vorel, Jánošík, 1713 divákov.
AS Trenčín: Katič - Pavek, Bagín, Bessile, Holúbek - Hájovský (77. Bazdarič), Yakubu (46. Goss), Khan - Fiala, Sabljič (62. Doesburg), Kam (55. Jepihhin)
MFK Ružomberok: Ťapaj - Král, Köstl, Mojžiš - Šulek (29. Gomola), Múdry, Grygar (65. Luterán), Selecký - Hladík, Šašinka (76. Bačík), Tučný (76. Fila)
MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 3:3 (3:1)
Góly: 5., 29. Ďatko, 32. Káčer - 25., 59. Barseghjan (z 11 m), 88. Kucharevič. ŽK: Adang, Káčer, Minárik - Weiss ml. ČK: 87. Ihnatenko (Slovan). Rozhodcovia: Dohál - Jekkel, Hrmo. 5599 divákov.
MŠK Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Minárik - Ďatko (68. Hranica), Iľko (84. Prokop), Káčer (84. Narimanidze), Bari - M. Faško, Roginič, Adang
ŠK Slovan: Takáč - Blackman (78. Yirajang), Kašia (46. Marcelli), Bajrič, Cruz - Pokorný (46. Weiss), Ignatenko - Barseghjan, Tolič, Mak (46. Wimmer) - Šporar (78. Kucharevič)
nedeľa
MFK Zemplín Michalovce - FC Tatran Prešov 1:2 (0:2)
Góly: 67. Ramos - 10. Souček, 19. Regáli (z 11 m). Rozhodcovia: Kišš - Štofik, Kmec, ŽK: Zubairu, Park, Pauschek, Čurma, Dzotsenidze - Regáli, Šimko, Sagna, Masaryk, Bajza, 2896 divákov.
Michalovce: Lukáč - Park, Bednár, Čurma - Ahl (46. Dzotsenidze), Cottrell (73. Danko), Zubairu (46. Brosnan), Pauschek - Ramos, Lopez, Taylor-Hart
Prešov: Bajza - Kotula, Balodis, Bondarenko, Sipľak - Begala, Šimko, Souček (64. Masaryk) - Olejník (89. Sigejev), Sagna, Regáli (74. Römling)
FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová 2:0 (2:0)
Góly: 9. Dukanovič, 30. Redzič. Rozhodcovia: Kružliak - Pozor, Juhos, ŽK: Mendez, Gueye - Chyla, Galčík, Jurička, 4682 divákov.
DAC: Popovič - Kapanadze, Blažek, Nemanič, Mendez - Gruber (87. Herc), Tuboly, Ouro (72. Udvaros) - Redzic (87. Gagua), Djukanović (72. Gueye), Blaško (59. Sylla)
Podbrezová: Jurička - Mielke, Niňaj, Marković (83. Hakobyan) - Deml (65. Paluments), Paraj, Chyla (74. Kujabi), Havrylenko (46. Galčík) - Sanusi (83. Sallah), Štefánik, Šiler
tabuľka po 7. kole:
1. Trnava 6 5 0 1 13:4 15
2. D. Streda 6 4 2 0 12:2 14
3. Žilina 7 3 3 1 15:10 12
4. Slovan 6 3 3 0 14:9 12
5. Trenčín 7 4 0 3 9:12 12
6. Michalovce 7 2 3 2 11:11 9
7. Podbrezová 7 2 2 3 10:15 8
8. Prešov 7 1 3 3 8:10 6
9. Skalica 7 1 3 3 7:11 6
10. Komárno 6 2 0 4 8:14 6
11. Ružomberok 7 1 1 5 8:15 4
12. Košice 5 1 0 4 8:11 3
