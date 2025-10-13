< sekcia Šport
Na čele rebríčka Alcaraz, Klein na 123. mieste
Slovák Lukáš Klein sa v rebríčku posunul o tri miesta na 123. pozíciu, Alexovi Molčanovi patrí 203. miesto.
Autor TASR
Londýn 13. októbra (TASR) - Španiel Carlos Alcaraz je aj naďalej na čele tenisového rebríčka ATP. Zdolaný finalista z grandslamového US Open Talian Jannik Sinner je na druhom mieste. Alexander Zverev z Nemecka si udržal tretiu priečku a na štvrtej je Američan Taylor Fritz pred Srbom Novakom Djokovičom. Jedinou zmenou v top 10 je posun štvrťfinalistu zo Šanghaja Dána Holgera Runeho, ktorý medzi najlepšou desiatkou nahradil Rusa Karena Chačanova.
Slovák Lukáš Klein sa v rebríčku posunul o tri miesta na 123. pozíciu, Alexovi Molčanovi patrí 203. miesto.
Slovák Lukáš Klein sa v rebríčku posunul o tri miesta na 123. pozíciu, Alexovi Molčanovi patrí 203. miesto.
rebríček ATP k 13. októbru 2025:
1. (1) Carlos Alcaraz (Šp.) 11.340 b, 2. (2) Jannik Sinner (Tal.) 10.000, 3. (3) Alexander Zverev (Nem.) 5930, 4. (5) Taylor Fritz (USA) 4645, 5. (4) Novak Djokovič (Srb.) 4580, 6. (6) Ben Shelton (USA) 4100, 7. (8) Alex de Minaur (Austr.) 3935, 8. (7) Jack Draper (V.Brit.) 3645, 9. (9) Lorenzo Musetti (Tal.) 3645, 10. (11) Holger Rune (Dán.) 3090,... 123. (126) Lukáš KLEIN 514, 196. (199) Alex MOLČAN 274, 313. (319) Norbert GOMBOS 163, 371. (379) Andrej Martin, Miloš KAROL 372 (377) obaja 131 (všetci SR)
1. (1) Carlos Alcaraz (Šp.) 11.340 b, 2. (2) Jannik Sinner (Tal.) 10.000, 3. (3) Alexander Zverev (Nem.) 5930, 4. (5) Taylor Fritz (USA) 4645, 5. (4) Novak Djokovič (Srb.) 4580, 6. (6) Ben Shelton (USA) 4100, 7. (8) Alex de Minaur (Austr.) 3935, 8. (7) Jack Draper (V.Brit.) 3645, 9. (9) Lorenzo Musetti (Tal.) 3645, 10. (11) Holger Rune (Dán.) 3090,... 123. (126) Lukáš KLEIN 514, 196. (199) Alex MOLČAN 274, 313. (319) Norbert GOMBOS 163, 371. (379) Andrej Martin, Miloš KAROL 372 (377) obaja 131 (všetci SR)