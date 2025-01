Na čele rebríčka WTA je naďalej Sobolenková, Šramková na 44. mieste

rebríček WTA k 27. januáru:



1. (1.) Arina Sobolenková (Biel.) 8956 bodov, 2. (2.) Iga Swiateková (Poľ.) 8770, 3. (3.) Cori Gauffová (USA) 6538, 4. (4.) Jasmine Paoliniová (Tal.) 5289, 5. (7.) Jelena Rybakinová (Kaz.) 4893, 6. (6.) Jessica Pegulová (USA) 4861, 7. (14.) Madison Keysová (USA) 4680, 8. (5.) Čeng Čchin-wen (Čína) 4095, 9. (8.) Emma Navarrová (USA) 3709, 10. (12.) Paula Badosová (Šp.) 3608, ..., 44. (49.) Rebecca ŠRAMKOVÁ 1226, 115. (116.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ 647, 233. (236.) Viktória HRUNČÁKOVÁ (všetky SR) 308

Londýn 27. januára (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková figuruje naďalej na čele rebríčka WTA s 8956 bodmi. Na jej pozícii nič nezmenila ani prehra vo finále Australian Open. Po triumfe v Melbourne poskočila Američanka Madison Keysová o sedem priečok a je siedma, čím si vyrovnala svoje osobné maximum. Zo Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková, ktorá figuruje na 44. mieste.Sobolenková neobhájila titul a tak vedie už len o 186 bodov pred Igou Swiatekovou z Poľska. Tretia je Američanka Coco Gauffová. O dve pozície si polepšila Jelena Rybakinová z Kazachstanu, ktorá postúpila na Australian Open do 4. kola a výrazne tak zlepšila svoj vlaňajší výsledok, keď nestačila na druhú súperku.Minuloročná finalistka Čeng Čchin-wen z Číny skončila na Australian Open už v druhom kole. Prehra s Nemkou Laurou Siegemundovou ju stála tri pozície v rebríčku a momentálne je ôsma. Do top 10 sa posunula Paula Badosová zo Španielska, keďže sa prvýkrát dostala na turnajoch veľkej štvorky do semifinále.Šramková vypadla v 2. kole s neskoršou semifinalistkou Swiatekovou. Napriek prehre dosiahla v Melbourne najlepší výsledok na podujatiach veľkej štvorky, keď prvýkrát prešla v hlavnej súťaži cez úvodnú prekážku vďaka triumfu nad Američankou Katie Volynetsovou. Vďaka tomu výsledku poskočila o päť priečok. Anna Karolína Schmiedlová sa na austrálskom grandslame nekvalifikovala do hlavného turnaja a je na 115. mieste. Viktória Hrunčáková je 233.