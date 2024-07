Na čele tabuľky strelcov je aj trojgólový Schranz

Štatistiky hráčov po 16. hracom dni ME v Nemecku:



góly: 1. Georges Mikautadze (Gruz.) 3, 2. Jamal Musiala (Nem.) 3, Ivan SCHRANZ (SR) 3, 4. Jude Bellingham (V. Brit.), 5. Fabian Ruiz (Šp.), 6. Cody Gakpo (Hol.) všetci po dva góly



asistencie: 1. Lamine Yamal (Šp.), 2. Ruiz, 3. Alexander Prass (Rak.), 4. Dennis Man (Rum.), 5. Michel Aebischer (Švaj.), 6. Ante Budimir (Chor.) všetci po dve asistencie



počet streleckých pokusov: 1. Kai Havertz (Nem.) 15, 2. Harry Kane (V. Brit.) 13, 3. Dan Ndoye (Švaj.) 13, 4. Cristiano Ronaldo (Por.) 12, 5. Christian Eriksen (Dán.) 12... 19. Lukáš HARASLÍN (SR) 8



ŽK: 1. Tomáš Souček (ČR), 2. Hakan Calhanoglu (Tur.), 3. Jonathan Tah (Nem.), 4. Patrick Wimmer (Rak.), 5. Riccardo Calafiori (Tal.), 6. Nicusor Bancu (Rum.) všetci po dve



ČK: 1. Antonín Barák (ČR), 2. Ryan Porteous (Škó.), 3. Tomáš Chorý (ČR) všetci po 1





štatistiky tímov:



góly: 1. Nemecko 10 góly, 2. Španielsko 9, 3. Švajčiarsko 7, 4. Rakúsko 6, 5. Turecko 5, 6. Gruzínsko a Portugalsko po 5, 7. Holandsko, Rumunsko, SLOVENSKO, Anglicko po 4



počet streleckých pokusov: 1. Španielsko 84, 2. Nemecko 71, 3. Portugalsko 54, 4. Dánsko 52, 5. SR 50,



držanie lopty: 1. Nemecko 92,3 percent, 2. Španielsko 91, 3. Portugalsko 90, 4. Francúzsko 89,7, 5. Anglicko 89,5... 18. SR 82,5



ŽK: 1. Turecko 16, 2. Česko 13, 3. Rakúsko, Taliansko a Maďarsko po 10, 4. Dánsko a Srbsko po 9, 5. SR a ďalšie tri tímy po 8,



ČK: 1. Česko 2, 2. Škótsko 1

Berlín 1. júla (TASR) - Po nedeľných osemfinálových súbojoch ME vo futbale sa na čele tabuľky držia naďalej gruzínsky útočník Georges Mikautadze, Nemec Jamal Musiala a Slovák Ivan Schranz. Všetci zaznamenali tri góly, Schranz a Mikautadze však už ďalšie nepridajú, keďže ich tímy na šampionáte skončili.V počte asistencií vedú Španieli Lamine Yamal, Fabian Ruiz, Rakúšan Alexander Prass, Rumun Dennis Man, Švajčiar Michel Aebischer a Chorvát Ante Budimir, všetci majú po dve presné prihrávky.Strelecky najaktívnejší bol po osemfinálovom súboji s Dánskom nemecký stredopoliar Kai Haverts, ktorý sa presným zásahom podieľal na postupe svojho tímu do štvrťfinále.Nemci sa s 10 gólmi na konte dostali na čelo v počte strelených gólov. Španieli za nimi zaostali iba o jeden presný zásah. Slovákom so štyrmi gólmi patrí siedme miesto spolu s Holandskom, Anglickom a Rumunskom. S 92,3 percentným držaním lopty dominuje domáci tím. Slovákom patrí s 82,5 slušné 18. miesto. S 50 streleckými pokusmi slovenská reprezentácia figuruje na piatej priečke.