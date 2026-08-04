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Na čelo FIFA by sa mala postaviť žena, tvrdí Blatter
Ako jednu z možností spomenul Nórku Lise Klavenessovú.
Autor TASR
Bern 4. augusta (TASR) - Bývalý prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Joseph Blatter vyhlásil, že vedenia riadiaceho orgánu svetového futbalu by sa mala ujať žena. Ako jednu z možností spomenul Nórku Lise Klavenessovú.
Bývalá futbalistka v súčasnosti pôsobí ako prezidentka Nórskeho futbalového zväzu. „Lise Klavenessová si zaslúži najvyšší rešpekt. Bola jediná, ktorá vždy zaujala jasný postoj a nepridala sa k hlavnému prúdu. A vo FIFA nastal čas, aby sa vedenia ujala žena,“ napísal Blatter v utorok na sociálnej sieti.
Klavenessová sa minulý rok dostala do centra pozornosti, keď sa jednoznačne vyslovila za vylúčenie Izraela z medzinárodných futbalových podujatí v súvislosti s konfliktom s palestínskym islamistickým hnutím Hamas v Gaze.
Blatterove vyjadrenia prichádzajú uprostred vlny kritiky prezidenta FIFA Gianniho Infantina, ktorý minulý týždeň predstavil plán v hodnote miliárd dolárov na predaj práv spojených s majstrovstvami sveta súkromným investorom. Po rozsiahlych protestoch vrátane hrozby Európskej futbalovej únie (UEFA), že bude bojkotovať majstrovstvá sveta, šéf FIFA napokon návrh stiahol.
Infantinova snaha uchádzať sa o ďalšie funkčné obdobie prezidenta FIFA na roky 2027 až 2031 čelí po neúspešnom projekte zvýšenému tlaku. Organizácie ako UEFA, Anglická futbalová asociácia (FA) a Nemecký futbalový zväz (DFB) hovoria podľa agentúry DPA o strate dôvery v súčasné vedenie FIFA.
Bývalá futbalistka v súčasnosti pôsobí ako prezidentka Nórskeho futbalového zväzu. „Lise Klavenessová si zaslúži najvyšší rešpekt. Bola jediná, ktorá vždy zaujala jasný postoj a nepridala sa k hlavnému prúdu. A vo FIFA nastal čas, aby sa vedenia ujala žena,“ napísal Blatter v utorok na sociálnej sieti.
Klavenessová sa minulý rok dostala do centra pozornosti, keď sa jednoznačne vyslovila za vylúčenie Izraela z medzinárodných futbalových podujatí v súvislosti s konfliktom s palestínskym islamistickým hnutím Hamas v Gaze.
Blatterove vyjadrenia prichádzajú uprostred vlny kritiky prezidenta FIFA Gianniho Infantina, ktorý minulý týždeň predstavil plán v hodnote miliárd dolárov na predaj práv spojených s majstrovstvami sveta súkromným investorom. Po rozsiahlych protestoch vrátane hrozby Európskej futbalovej únie (UEFA), že bude bojkotovať majstrovstvá sveta, šéf FIFA napokon návrh stiahol.
Infantinova snaha uchádzať sa o ďalšie funkčné obdobie prezidenta FIFA na roky 2027 až 2031 čelí po neúspešnom projekte zvýšenému tlaku. Organizácie ako UEFA, Anglická futbalová asociácia (FA) a Nemecký futbalový zväz (DFB) hovoria podľa agentúry DPA o strate dôvery v súčasné vedenie FIFA.