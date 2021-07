Na centri i dvorci číslo 1 sa budú hrať zápasy pred plnými tribúnami

Londýn 4. júla (TASR) - Od utorňajšieho štvrťfinále sa zápasy na wimbledonskom centri a dvorci číslo 1 budú hrať pred plnými tribúnami. Oznámili to predstavitelia All England Clubu počas voľného dňa na treťom tenisovom grandslamovom turnaji roka.



"Po prvý raz od vypuknutia pandémie koronavírusu bude môcť byť na športovom podujatí pod holým nebom na území Veľkej Británie plné hľadisko. Majitelia vstupeniek sa budú musieť preukázať negatívnym testom na Covid-19 nie starším ako 48 hodín alebo predložiť certifikát o tom, že dostali obe dávky vakcíny," uvádza sa vo vyhlásení All England Clubu, ktoré sprostredkovala agentúra DPA.



Na finále ženskej i mužskej dvojhry bude môcť byť na tribúne 14.979 fanúšikov. Kapacita dvorca číslo 1 je 12.345 divákov. Vlani sa prestížny turnaj neuskutočnil pre pandémiu koronavírusu, ktorá výrazne zasiahla do tenisového kalendára.