Na Channel One Cupe bodovali Fíni, Rusi zdolali Čechov po nájazdoch

EHT - Channel One Cup:



Fínsko - Švédsko 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)



Góly: 30. Puljujärvi, 37. Karjalainen, 44. Aaltonen, 58. Puustinen, 59. Tuohimaa (brankár) - 24. Brodin





Rusko – Česko 4:3 pp a sn (2:0, 0:2, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 3. Kuzmenko, 18. Grigorenko, 49. Ožiganov, rozh. nájazd Tkačov – 22. Sedlák, 36. Filippi, 48. H. Zohorna

Moskva 14. decembra (TASR) - Fínski hokejoví reprezentanti zvíťazili v sobotňajšom zápase turnaja Channel One Cup v rámci Euro Hockey Tour v Moskve nad rivalmi zo Švédska jednoznačne 5:1. Skóre duelu zavŕšil v 59. minúte pri svojej premiére v národnom drese fínsky brankár Frans Tuohimaa, ktorý si spracoval nahodený puk a cez celé klzisko ho poslal do prázdnej bránky súpera.Rusi si na domácom ľade poradili s Českom 4:3 po nájazdoch, pre Čechov to bola prvá prehra v prebiehajúcej sezóne.