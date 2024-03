Na ČSOB Bratislava Marathon sa prihlásilo už vyše 10.000 bežcov

Bratislava 4. marca (TASR) - Mesiac pred úvodným štartovým výstrelom 19. ročníka ČSOB Bratislava Marathon, ktorý sa uskutoční v prvý aprílový víkend (6.-7. 4.), padla hranica 10.000 prihlásených bežcov.



"Obrovský záujem nás mimoriadne teší, atakujeme rekordné čísla a najvyšší počet prihlásených, 13.501 v roku 2018, sa otriasa v základoch," uviedol v tlačovej správe organizátorov z Be Cool riaditeľ a jeden zo spoluzakladateľov bratislavského mestského maratónu Jozef Pukalovič. "Záujem o naše podujatie je najlepšie ocenenie práce celého nášho tímu a všetkých, ktorí nám s prípravou ČSOB Bratislava Marathon pomáhajú. Takisto je to prejav dôvery, pretože už krátko po ukončení covidových reštrikčných opatrení sme sa dostali na úroveň ešte vyššiu ako pred pandémiou. Vôbec to neberieme ako samozrejmosť, veľmi si vážime, že sa k nám bežci vrátili. Pred budúcoročným jubilejným 20. ročníkom je pre nás takýto záujem naozaj príjemným prekvapením," uviedol.



Vlani bolo v posledný februárový týždeň prihlásených 6595 bežcov, teraz ich je už 10.029. "Nárast počtu účastníkov v porovnaní s vlaňajškom sme registrovali už od začiatku roka," pokračoval Pukalovič. Na ČSOB BAM je zatiaľ prihlásených 1610 cudzincov, čo je približne 16 percent z celkového počtu, 3836 Bratislavčanov, ostatní bežci sú z celého Slovenska.



V tejto súvislosti riaditeľa 19. ročníka ČSOB Bratislava Marathon potešil fakt, že v spolupráci so štátnou aj mestskou políciou, DPMB a bratislavského magistrátu sa podarilo vylepšiť trať tak, že prvé kolo a najmä úvodných deväť km sa pobeží na širšej trati. "Toto nepochybne prispeje k vyššej bezpečnosti, bude väčšia priepustnosť trate a tým aj lepšie podmienky na samotný beh," pripomína v tlačovej správe Jozef Pukalovič.



Kapacita ČSOB Bratislava Marathon je na úrovni 14.000 bežcov vo všetkých disciplínach dvojdňového bežeckého programu. Organizátori budú preto citlivo reagovať na ďalší nárast počtu prihlásených bežcov. "Prihlášku na naše podujatie netreba odkladať, lebo sa môže stať, že registráciu na niektorú z disciplín uzavrieme už v polovici marca. Okrem logistických limitov nás k tomu prinútia aj časové limity našich dodávateľov, keďže už nebude možné z časových dôvodov objednať napríklad štartové čísla, účastnícke medaily či ´finišerské´ tričká," doplnil.



V sobotu 6. apríla (tzv. Hobby Day) si prídu na svoje najmä deti a príležitostní či rekreační bežci. Od 9.30 h sa uskutočnia preteky lezúňov, od 10.00 h budú nasledovať detské behy a tzv. Bratislavská míľa na tratiach od 300 do 1600 m, o 14.00 h sa uskutoční minimaratón vrátane disciplíny Senior Run &Walk (4,2km) a úvodný deň vyvrcholí o 16.00 h "Desiatkou", pretekmi na 10 km.



Nedeľný hlavný program (tzv. Race Day) sa 7. apríla začne o 9.00 h, keď na trať v centre Bratislavy vybehnú maratónci (42.195 km), polmaratónci (21.0975 km), ktorí budú mať aj slovenský šampionát jednotlivcov i družstiev, maratónske i polmaratónske štafety.



Počet bežcov na Bratislavskom maratóne (2006-2023):



2006: 760

2007: 1057

2008: 1668

2009: 2246

2010: 3653

2011: 5723

2012: 6693

2013: 7530

2014: 8036 (prihlásených 8834)

2015: 9284 (prihlásených 10 360)

2016: prihlásených 11.453

2017: prihlásených 11.756

2018: 11.823 (prihlásených 13.051)

2019: 11.326 (prihlásených 12.500)

2020 (virtuálne): 1022

2021: 4454 (prihlásených 5000)

2022: 5736 (prihlásených 7500)

2023 prihlásených 10.820