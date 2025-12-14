< sekcia Šport
Na desiatke voľne na Štrbskom plese skončila Procházková 13. mieste
Zo Slovákov bol najlepší Tomáš Čenek na 24. mieste s mankom +1:32,9 min na víťaza.
Autor TASR
Štrbské Pleso 14. decembra (TASR) - Poľskí bežci na lyžiach Sebastian Bryja a Magdalena Kobieluszová sa stali víťazmi nedeľných pretekov na 10 km voľnou technikou v rámci Tatranského pohára na Štrbskom Plese. Podujatie bolo zaradené do seriálu FIS Slavic Cup.
