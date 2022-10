Na DFN 8 nástupca Moravčíka, kontroverzný Roušal aj majstri Európy

Banská Bystrica 20. októbra (OTS) - V júni sa organizácia po prvýkrát predstavila na zimnom štadióne. Práve na DFN 7 vo Zvolene ukončil svoju svetovými titulmi ovenčenú kariéru legendárny Vladimír „Dracula“ Moravčík. Viacerí odborníci už vytypovali jeho nástupcu, ktorým má byť Juraj Tutura. Jeho súperom v zápase o titul šampióna divízie do 77 kg bude Španiel, ktorý na DFN 7 zdolal na body európskeho šampióna WMC, Čecha Josefa Talafousa.si vybojoval titulovú šancu na DFN 7 vo Zvolene krásnym highkickom v jednoznačnom KO večera. Jeho český súper Vít Vokoun skončil na niekoľko nasledujúcich minút v starostlivosti lekárov.priblížil kartu DFN 8 promotérNa atraktívnej karte nechýba ani prvý šampión DFN, ktorý na nedávnom turnaji Oktagon 35 v Brne porazil Mareka Bartla, či známy bojovník Oktagonu. Roušal si vyslúžil povesť kontroverznej postavy aj na DFN 7 vo Zvolene, kde do svojho úspešného titulového zápasu s Hubertom Rutkowskim nastúpil v putách a väzenskej uniforme, zatiaľ čo na prvého šampióna organizácie pršali bankovky.Reprezentanti domáceho, banskobystrického Dracula Gymu Veronika Smolková a Richard Dobrotka si urobili skvelé meno na septembrových Majstrovstvách Európy asociácie GAMMA v Gruzínsku. Obaja získali titul v MMA strikingu, mladá bojovníčka pridala aj titul majsterky Európy v kategórii MMA elite.tak prežíva skvelý rok, v ktorom sa môže pýšiť bilanciou 10-0. Ešte v marci sa v rámci MMA strikingu stala aj majsterkou sveta. Nádejná domáca bojovníčka sa na DFN 8 predstaví vo svojej profesionálnej MMA premiére. Jej súperkou bude Češka, ktorú môžu fanúšikovia poznať z reality show Oktagon Výzva. MMA premiéra pred domácim publikom čaká na DFN 8 aj ďalšieho čerstvého majstra Európy. Proti Banskobystričanovi sa postaví Gruzínec, ktorý je členom trnavského Spartakus Fight Gymu.hovorí pred októbrovým DFN 8 legendárnyV júni stála na zimnom štadióne vo Zvolene klietka v tvare oktagonu, ktorá po prvýkrát v rámci gelavečerov DFN vystriedala ring. Organizátori vsadili okrem klietky aj na zápasy v postoji v malých rukaviciach či komplexné boje v MMA, vďaka čomu sa športová atraktivita tvrdých stretov oproti predošlým turnajom ešte zvýšila.DFN však nie je len o nekompromisných súbojoch v klietke, ale aj o bohatej sprievodnej show. Práve kompletné dokončenie rekonštrukcie banskobystrického zimného štadióna, ktoré zahŕňa aj nové ozvučenie, osvetlenie a LED kocku, prináša organizátorom nové možnosti v rámci dotvorenia komplexného zážitku pre všetkých fanúšikov.povedal viac k chystanej showVeľkolepá show s názvom DFN 8 odštartuje na banskobystrickom zimnom štadióne už v sobotu 22. októbra o 18.00 h. Vstupenky si môžete zakúpiť v sieti TicketLIVE . Turnaj môžete sledovať aj prostredníctvom pay per view prenosu na Oktagon TV