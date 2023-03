Na Dudinskej 50-ke aj dvojica zlatých z OH, Úradník chce kvalitný čas

Program 42. ročníka Dudinskej päťdesiatky



sobota 25. marca:



8.10 otvárací ceremoniál



8.30 muži - 35 km



8.31 ženy - 35 km



12.00 dorastenci, dorastenky, veteráni a veteránky - 5 km, starší žiaci a žiačky - 3 km



12.30 mladší žiaci a žiačky, najmladší žiaci a žiačky - 1 km



13.10 muži a ženy - 20 km, juniori, juniorky a dorastenci - 10 km

Bratislava 21. marca (TASR) - Už najbližšiu sobotu sa v Dudinciach uskutoční 42. ročník medzinárodných pretekov Dudinská päťdesiatka, na ktorú sa predbežne prihlásili chodci z 32 krajín. Podujatie so zlatým štatútom seriálu World Athletics Race Walking Tour slúži ako národné majstrovstvá Slovenska, Česka, Chorvátska, Litvy, Maďarska, Poľska a Rumunska v chôdzi na 35 km mužov a žien. Chodci sa zároveň budú snažiť získať body do kvalifikácie na augustové MS v Budapešti.Do Dudiniec mieri, podobne ako vlani, dvojica olympijských víťazov. Pred rokom štartovali v kúpeľnom meste Číňanka Čchie-jang Š’-ťie a Talian Massimo Stano, víťazi hlavných kategórií na 35 km. Tentoraz sú prihlásení Číňanka Liou Chung, olympijská víťazka na 20 km z Ria de Janeiro 2016, a Poliak Dawid Tomala, olympijský šampión z Tokia 2020. Takisto ako vlani štartuje aj dvojnásobná majsterka sveta z Eugene 2022 Kimberly Garciová Leonová z Peru.Zo slovenských chodcov má opäť vysoké ambície Miroslav Úradník, šiesty na 35 km na ME 2022 v Mníchove. "," povedal na utorňajšej tlačovej konferencii Úradník, po ukončení kariéry Mateja Tótha najlepší slovenský chodec.," uviedol prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) a predseda OV Dudinskej päťdesiatky Peter Korčok.Šéftréner chodeckej sekcie Slovenského atletického zväzu Roman Benčík tvrdí, že v Dudinciach majú chodci jedinečnú možnosť plniť kvalifikačné kritériá: "," objasnil šéftréner chodeckej sekcie SAZ Roman Benčík.