Na Dudinskej päťdesiatke triumf Peruáncov, Černý mal na dosah OH

20 km - muži: 1. Cesar August Rodriguez (Peru) 1:19:41 h, 2. Brian Pintado (Ekv.) +3 s, 3. Ram Baboo (India) +19, 4.Dominik ČERNÝ (SR) +50, 5. Aurelien Quinion (Fr.) +1:07 min, 6. Jose Alejandro Barrondo (Guat.) +1:07,... 12. Miroslav ÚRADNÍK +2:53, 17. Michal MORVAY +4:44, 28. Michal DUDA +12:46, 34. Tomáš MENCEL (všetci SR) +14:18

20 km - ženy: 1. Evelyn Ingová (Peru) 1:27:42 h, 2. Maria Sačaruková (Ukr.) +1:32, 3. Mary Luz Andiová (Peru) +1:47, 4. Ilse Guerrerová (Mex.) +1:51, 5. Mária Katerinka CYAKOVÁ (SR) +3:46, 6. Katarzyna Zdzieblová (Poľ.) +3:59, 7. Hana BURZALOVÁ (SR) +4:45, ...23. Klaudia ŽÁRSKA +12:22, 25. Ema HAČUNDOVÁ (obe SR) +15:07

Dudince 16. marca (TASR) - Sobotňajšie preteky Dudinskej päťdesiatky na 20 kilometrov vyhrali peruánsky chodci. Medzi mužmi triumfoval Cesar August Rodriguez, najrýchlejšia zo žien bola jeho krajanka Evelyn Ingová. Z domácich pretekárov bol najvyššie štvrtý Dominik Černý, ktorý splnil limit na ME a časom 1:20:31 h dosiahol aj osobné maximum. Jeho krajanka Mária Katerinka Czaková bola piata a tiež splnila limit na európsky šampionát v Ríme.Černý bol zároveň blízko k limitu na olympijské hry v Paríži, za ktorým zaostal len o 21 sekúnd. Po pretekoch priznal, že sa sústredil na ME, no výsledkom na podujatí so zlatým štatútom seriálu World Race Walking Tour získal body do olympijského rankingu. "" uviedol Černý pre webstránku atletika.sk.V domácich pretekoch bol najlepší z Európanov. Za Rodriguezom, ktorý prekonal národný rekord, boli Ekvádorčan Brian Pintado a Ind Ram Baboo. Všetci traja splnili limit 1:20:10 h na OH v Paríži. Zaujímavosťou je, že preteky nedokončil Poliak Dawid Tomala, olympijský víťaz na 50 km z Tokia.Czaková zdolala poľskú vicemajsterku sveta z roku 2022 Katarzynu Zdzieblovú a osobné maximum jej ušlo o 25 sekúnd. "" vravela po pretekoch trojnásobná olympionička.Ingová v pretekoch jasne dominovala, keď predstihla druhú Mariu Sačarukovú z Ukrajiny o vyše minútu a pol. Pódium doplnila ďalšia Peruánka Mary Luz Andiová. Všetky tri splnili olympijský limit 1:29:20 h, Andiová len o sekundu.