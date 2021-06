Na EURO sa hrá o život, tvrdí Mak, Kucka: Treba hrať odvážne

Na snímke gólová radosť hráčov Slovenska, zľava Jakub Hromada, strelec gólu Róbert Mak, Lukáš Haraslín, Juraj Kucka a Ondrej Duda v zápase E-skupiny na majstrovstvách Európy vo futbale Poľsko - Slovensko 14. júna 2021 v ruskom Petrohrade. Foto: TASR - Martin Baumann

Petrohrad 15. júna (TASR) - Tímovosť, kompaktnosť, bojovnosť a efektivita v ofenzíve. Tento predzápasový herný plán slovenskí futbalisti proti Poliakom dokázali pretaviť do víťazstva 2:1 vo svojom prvom zápase na EURO 2020. Pri prvom góle SR predviedol odvahu v individuálnom riešení Róbert Mak, po vylúčení Grzegorza Krychowiaka rozhodol po štandardnej situácii stopér Milan Škriniar.Tridsaťročný Mak mal po súboji v online mixzóne dôvody na veľkú radosť.zhodnotil priebeh súboja na Štadióne Krestovskij. Práve dobré výkony technicky vybavených ofenzívnych hráčov ako Mak, Ondrej Duda či Lukáš Haraslín mali na duel zásadný dopad:Krídelník Ferencvárosu Budapešť hral v "domácom prostredí", keďže v rokoch 2016 až 2020 pôsobil v Zenite.Defenzívny stredopoliar Juraj Kucka ocenil najmä tímový výkon zverencov reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča.hodnotil v e-mixzóne a rozmenil na drobné aj faktory úspechu:Aj 33-ročného hráča FC Parma nadchol prvý slovenský gól. V 14. minúte Mak skvelým sólom od ľavej autovej čiary prešiel cez dvoch Poliakov. Jeho ostrú a jemne tečovanú strelu obrancom Kamilom Glikom do žrde odrazil telom do vlastnej brány brankár Wojciech Szczęsny.skonštatoval Kucka, ktorý na otázku, či cíti zadosťučinenie po zdolaní favorita voči tým ktorí Slovákom neverili len krátko uviedol:/vyslaný redaktor TASR Jozef Ambrozek/