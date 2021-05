Na európskej dokvalifikácii sedem Slovákov, želiezkom Rusnák

Nominácia na európsku dokvalifikáciu v Szegede (12.-13. mája):



K1 Ž 200m Lisa Maria Gamsjägerová

C1 Ž 200m Hana Mikéciová

K1 Ž 500m Mariana Petrušová

K2 Ž 500m Mariana Petrušová - Lisa Maria Gamsjägerová

K1 M 200m Matúš Maximilián Jedinák

C1 M 1000m Matej Rusnák

C2 M 1000m Dávid Fekete – Eduard Strýček



nominácia na 1. kolo Svetového pohára v Szegede (14.-16. mája):



K2 Ž 200m Dagmar Čulenová – Romana Jakubisová

K2 Ž 500m Dagmar Čulenová – Romana Jakubisová

K1 M 200m Csaba Zalka

K1 M 200m Martin Hvojník

K1 M 1000m Denis Myšák

K1 M 1000m Peter Gelle

K2 M 1000m Samuel Baláž – Adam Botek

K1 M 500m Milan Dörner

K1 M 500m Csaba Zalka

K4 M 500m Samuel Baláž – Denis Myšák – Erik Vlček – Adam Botek

K1 M 5000m Milan Dörner

C1 M 1000m Dávid Fekete

C1 M 1000m Peter Kizek

C1 M 500m Eduard Strýček

C1 M 500m Dávid Fekete

C1 M 5000m Dávid Fekete

C1 M 5000m Peter Kizek

Bratislava 10. mája (TASR) - Sedem slovenských rýchlostných kanoistov sa 12. a 13. mája predstaví na dodatkovej európskej olympijskej kvalifikácii v Szegede. Najväčším želiezkom v ohni bude Matej Rusnák v C1 na 1000 m. V K1 na 200 m zasiahne na bojov Lisa Maria Gamsjägerová, na päťstovke sa postaví na štart Mariana Petrušová. Spolu si sadnú do jednej lode v K2 na 500 m.Na MS v Szegede v roku 2019 vybojovali Slováci päť olympijských miesteniek do Tokia. Peter Gelle štvrtou priečkou vo finále K1 na 1000 m a štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka, Adam Botek ziskom bronzu na 500 m trati. "," povedal pre TASR Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.Od 14.-16. mája bude maďarská mekka rýchlostnej kanoistiky dejiskom úvodného podujatia Svetového pohára. V K4 na olympijskej 500 m trati bude štartovať káštvorka v novom zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek. "Táto zostava sa vykryštalizovala po prvých kvalifikačných pretekoch na bratislavskom Zemníku. Uvidíme, ako si budú chalani počínať v kvalitnej medzinárodnej konkurencii. Na základe momentálnej formy by však v Szegede mohli rúbať vysoko," dodal Petrla.