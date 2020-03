Na EYOF 2021 sa uskutoční volejbalový turnaj, nebude sa hrať plážový

Banská Bystrica 18. marca (TASR) - Na Európskom olympijskom festivale mládeže (25. júla až 31. júla 2021) v Banskej Bystrici sa uskutoční volejbalový turnaj, nebude sa hrať plážový volejbal. Na materiálno-technickom i organizačnom zabezpečení 16. letného EYOF sa budú podieľať aj slovenské športové zväzy a federácie.



Prípravy na podujatie, na ktorom sa očakáva 3600 športovcov a členov ich realizačných tímov z 50 krajín Európy, sú v plnom prúde. Už niekoľko týždňov sa realizuje rekonštrukcia Štadióna SNP na Štiavničkách, pripravuje sa aj modernizácia zimného štadióna, ktorá bola dlhodobo plánovaná ešte pred pridelením EYOF do Banskej Bystrice.



"Pred pár dňami sme si pripomenuli 500 dní do začiatku EYOF. Ani sa nenazdáme a v prvý súťažný deň tohtoročných olympijských hier v Tokiu, 25. júla, začneme odpočítavať rok do slávnostného otvorenia EYOF 2021 Banská Bystrica. Aj v tejto neľahkej dobe usilovne pracujeme na prípravách podujatia. Koronavírus ovplyvnil aj naše zámery a plány. Museli sme zrušiť tohtotýždňové spoločné stretnutie s predstaviteľmi slovenských športových zväzov a pravdepodobne sa v pôvodnom termíne neuskutoční ani návšteva kontrolnej komisie Európskych olympijských výborov," povedal výkonný riaditeľ EYOF 2021 Banská Bystrica Peter Korčok v tlačovej správe.



Organizátori chceli na stretnutí podpísať so zástupcami jedenástich zväzov, ktorých športy budú mať zastúpenie v programe podujatia, aj Memorandá o spolupráci. Po zrušení schôdzky dohodu podpíše každý zväz vo svojom sídle a odošle ju elektronicky či poštou. "Za každý šport na EYOF 2021 bude podľa dohody zodpovedať koordinátor z národného športového zväzu. Spolupracovali sme už doteraz, po podpísaní Memoránd naše kontakty nadobudnú aj oficiálny charakter. Zväzy nám pomôžu personálne i materiálno-technickým zabezpečením," povedal Korčok.



Jednotlivé súťaže na EYOF budú riadiť technickí delegáti, ktorých nominovali medzinárodné športové federácie. Po upokojení súčasnej situácie prídu do Banskej Bystrice a priamo na mieste dotiahnu s národnými koordinátormi i športovým riaditeľom EYOF 2021 Banská Bystrica Petrom Hamajom podmienky pre organizovanie jednotlivých pretekov a súťaží. Pri pôvodnej kandidatúre Slovenska na usporiadanie EYOF 2021 sa počítalo s turnajom vo volejbale. V plánoch Banskej Bystrice po vlaňajšom presune z Košíc figuroval plážový volejbal, ale predsa sa uskutočnia zápolenia v klasickom volejbale pod strechou. "Po konzultáciách so Slovenskou volejbalovou federáciou i Európskou volejbalovou konfederáciou sme sa vrátili k pôvodnej myšlienke. Hrať sa bude v halách v Slovenskej Ľupči a vo Zvolene, ktoré budú mať potrebné certifikáty na usporiadanie medzinárodných zápasov," informoval Hamaj.