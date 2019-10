Na EYOF-e v B. Bystrici definitívne 11 športov, pribudol bedminton

Banská Bystrica 30. októbra (TASR) - Program Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2021 v Banskej Bystrici sa rozšíril o jeden šport a tak medaily rozdajú v júli 2021 najlepším mladým športovcom starého kontinentu v jedenástich športových odvetviach. Organizátori a zástupcovia mesta Banská Bystrica majú za sebou úspešnú prezentáciu podujatia pred európskou olympijskou rodinou, ktorá sa stretla vo Varšave.



Zástupcovia organizačného výboru a mesta Banská Bystrica prezentovali vo Varšave pred členmi exekutívy Európskych olympijských výborov podrobné informácie o súčasnom stave príprav. Následne predstúpili aj pred zástupcov národných olympijských výborov a na valnom zhromaždení EOV im predstavili celý projekt EYOF 2021. Prezentáciu viedli členovia organizačného výboru – jeho riaditeľ a zároveň viceprezident Slovenského olympijského a športového výboru Peter Korčok, generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba a riaditeľka oddelenia medzinárodných vzťahov Slovenského olympijského a športového výboru Petra Gantnerová.



Európsky olympijský festival mládeže sa v Banskej Bystrici uskutoční od 25. do 31. júla 2021. Európske olympijské výbory akceptovali, že z infraštruktúrnych dôvodov, keďže mesto podpísalo kontrakt o organizovaní po odstúpení Košíc len pred pár mesiacmi a na prípravy má necelé dva roky, sa namiesto turnajov v klasickom šestkovom volejbale uskutočnia zápolenia v plážovom volejbale. Do programu pribudne navyše ako jedenásty šport bedminton.



Jedenásť športov bolo na EYOF-och doteraz len trikrát, naposledy v Belehrade 2007. Na ostatných sa súťažilo v desiatich športoch. „Teší ma, že sme priamo na pôde valného zhromaždenia Európskych olympijských výborov mohli odprezentovať projekt EYOF 2021 a zároveň sme na rokovaní s prezidentom Európskych olympijských výborov Janezom Kocijančičom definitívne uzavreli zoznam športov, ktoré budeme v našom meste hostiť. Som rád, že Európske olympijské výbory prijali naše argumenty s pochopením a verím, že spoločne pripravíme skvelé športové podujatie,“ uviedol po návrate z Varšavy predseda organizačného výboru EYOF 2021 a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.



Pod Urpínom budú súťažiť mladí športovci vo veku od 14 do 17 rokov v atletike, plávaní, športovej gymnastike, tenise, cyklistike, triatlone, džude, bedmintone, plážovom volejbale, basketbale a hádzanej. "Zaradenie bedmintonu nám umožnili zmeny v kvótach pre športovcov v tenise. S návrhom organizačného výboru sa stotožnili členovia koordinačnej komisie, komisie pre EYOF, ako aj exekutíva Európskych olympijských výborov i zástupcovia jednotlivých národných olympijských výborov, ktorí rokovali na valnom zhromaždení Európskych olympijských výborov. Rovnako akceptovali aj zmenu vo volejbale a definitívne potvrdili program podujatia," potvrdil riaditeľ organizačného výboru EYOF 2021 Peter Korčok a pokračoval: "Prezentáciu všetci prijali, po jej skončení nikto nevyslovil žiadne výhrady. Aj v zákulisí nám delegáti potvrdili, že sa už tešia do Banskej Bystrice."



Na prezentácii nechýbal ani prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach, ktorý sa po jej skončení stretol s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom i členmi organizačného výboru a dostal od nich zatiaľ ešte neoficiálne pozvanie na podujatie. Slovenská delegácia absolvovala aj samostatné rokovania s prezidentom Európskych olympijských výborov Janezom Kocijančičom.



Zástupcovia organizačného výboru mali možnosť vypočuť si skúsenosti organizátorov tohtoročného EYOF-u z Baku. „Dali nám cenné rady, dostali sme aj ich hodnotiace správy. Naši členovia boli na pozorovateľskej misia už aj priamo na podujatí v lete v Baku, teraz dostali ďalšie informácie. Máme dostatok poznatkov, z ktorých môžeme čerpať pri prípravách,“ uviedol Peter Korčok. Okrem množstva rokovaní zástupcovia organizačného výboru EYOF 2021 nechýbali vo Varšave ani na oslavách storočnice Poľského olympijského výboru.