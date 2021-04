Na finále Talianskeho pohára sa dostane vyše 4000 divákov

Rím 29. apríla (TASR) - Obmedzený počet divákov sa dostane na finálový zápas futbalového Talianskeho pohára 19. mája medzi Juventusom Turín a Atalantou Bergamo. Talianska vláda vo štvrtok súhlasila, že štadión Mapei v Reggio Emilia môže mať zaplnenú kapacitu na 20 percent.



Odhadom sa tak na zápas dostane 4300 fanúšikov. Pre pandémiu koronavírusu nemohli v Taliansku väčšiu časť minulého roka fanúšikovia na tribúny. "Ďakujeme vláde, že vypočula našu žiadosť a umožnila návrat divákov v súboji o Taliansky pohár. Veríme, že je to znak, že sa všetko vracia do normálu," citovala agentúra AP Paola Dal Pinu, prezidenta talianskej ligy. "Dúfame, že v záverečných zápasoch ročníka by mohlo na tribúny 1000 divákov," dodal.