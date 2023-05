Na futbalových MS 2026 rozdelia tímy do regionálnych skupín

Los Angeles 18. mája (TASR) - Na futbalových majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku budú v prvých kolách tímy rozdelené do regionálnych skupín. Vyhlásil to prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.



Na šampionáte sa prvýkrát v histórii zúčastní 48 krajín oproti zvyčajným 32. Rovnako ho prvýkrát organizujú až tri krajiny. "Logistika je veľká výzva. Je to kontinent a nie tri malé krajiny, ale tri veľké. Vzdialenosti, časové pásma, aj klimatické rozdiely... Je pre nás teda dôležité vytvoriť správne prostredie pre tímy a fanúšikov, aby mali čo najlepšie podmienky. To znamená, aby nemuseli príliš veľa cestovať, najmä na začiatku. Takže vytvoríme niekoľko regionálnych skupín, do ktorých budú tímy rozdelené v závislosti od žrebu a zápasy budú hrať v tomto konkrétnom zoskupení," citovala Infantina agentúra AFP.



Päťdesiattriročný funkcionár povedal, že o tejto zmene sa minulý týždeň diskutovalo na stretnutí 32 trénerov, ktorí sa zúčastnili na turnaji v Katare: "Jednou z výhod majstrovstiev sveta v Katare bolo, že hráč ležal v posteli hodinu po zápase. V roku 2026 s tým bude spojené nejaké cestovanie, ale budeme to koordinovať a uistíme sa, aby to tímom vyhovovalo čo najviac."



Infantino zároveň dúfa, že turnaj bude stavať na úspechu finálevého turnaja MS 1994 v USA, ktoré pomohlo pri budovaní MLS. Na otázku, čo chce, aby bolo dedičstvom nadchádzajúcich MS, odpovedal: "Aby sa futbal stal športom číslo jeden v Severnej Amerike."