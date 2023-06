Na Giro Next Gen diskvalifikovali 31 pretekárov, ktorí sa držali áut

Cesano Maderno 15. júna (TASR) - Organizátori cyklistických pretekov Giro d’Italia do 23 rokov diskvalifikovali 31 pretekárov, ktorí porušili pravidlá počas stúpania na slávny priesmyk Passo dello Stelvio. Pomáhali si totiž pridržiavaním sa o tímové autá a motorky, čo odhalili kamery.



Pretekárska jury diskvalifikovala v stredu v noci 24 jazdcov po tom, čo preštudovala videá od fanúšikov. Ďalších sedem vyradila z pretekov vo štvrtok ráno.



Stredajšia kráľovská štvrtá etapa pretekov, ktoré majú po novom názov Giro Next Gen, finišovala stúpaním na Stelvio. Cyklisti na ňom očividne porušovali pravidlá, pričom si nevšimli, že si ich filmujú fanúšikovia popri ceste. Kamery zachytili niektorých, ako sa v náročnom stúpaní rozprávajú a smejú sa. Medzi diskvalifikovanými bolo 24 Talianov a sedem cudzincov vrátane Belgičana Tijla de Deckera, ktorý tento rok vyhral klasiku Paríž-Roubaix do 23 rokov. Jury vylúčila aj štyroch členov tímov a ich tímové autá.



"Tie obrázky naozaj boleli. Je správne uplatňovať pravidlá a predovšetkým ma sklamalo správanie športových riaditeľov v tímových autách, pretože oni majú byť prví, ktorí učia mladíkov rešpektovať pravidlá," povedal podľa AP prezident Talianskej cyklistickej federácie Cordiano Dagnoni.



Diskvalifikovaným pretekárom i tímom hrozia ďalšie sankcie od Medzinárodnej cyklistickej federácie (UCI).