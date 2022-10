Na Guardiolu hádzali v šlágri mince,Liverpool hrozí doživotným zákazom

Liverpool 17. októbra (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool pohrozil doživotným zákazom vstupu na štadión pre fanúšikov, ktorí v nedeľnom šlágri anglickej Premier League (1:0) hádzali mince smerom k trénerovi Manchestru City Pepovi Guardiolovi.



Hádzanie predmetov bolo najvypuklejšie v 53. minúte po neuznanom góle hostí, keď zásah Phila Fodena "vynuloval" predchádzajúci faul Erlinga Haalanda. "Je to úplne neprijateľné správanie a mimo štandardov, ktoré očakávame na Anfielde. Incident dôkladne vyšetríme pomocou kamier a zodpovedné osoby budú potrestané, vrátane doživotného zákazu vstupu na štadión," reagovali predstavitelia Liverpoolu podľa AFP.



"Nedostali ma. Všetky tie mince..., skúšali to, ale neúspešne. O rok to budú skúšať znova," povedal po zápase Guardiola, ktorého tím utrpel prvú ligovú prehru v sezóne. O triumfe Liverpoolu rozhodol v 76. minúte Mohamed Salah.