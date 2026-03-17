Na halové MS ide rekordná výprava SR, Zapletalová by chcela medailu
Halový šampionát sa uskutoční od 20. do 22. marca. Slovenská výprava na ňom bude najpočetnejšia v ére samostatnosti, v hale Kujawsko-Pomorska Arena sa predstaví deväť Sloveniek a jeden Slovák.
Bratislava 17. marca (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová chce na 31. halových majstrovstvách sveta v atletike v poľskej Toruni zabojovať o medailu. Práve slovenská športovkyňa roka je z rekordnej slovenskej výpravy najvážnejšou adeptkou na cenný kov, aj keď sa predstaví vo svojej doplnkovej disciplíne, behu na 400 metrov.
Halový šampionát sa uskutoční od 20. do 22. marca. Slovenská výprava na ňom bude najpočetnejšia v ére samostatnosti, v hale Kujawsko-Pomorska Arena sa predstaví deväť Sloveniek a jeden Slovák. S výnimkou Daniely Ledeckej, ktorá si premiéru na halových MS odkrútila vlani v čínskom Nan-ťingu, figurujú vo výprave na vrchol medzinárodnej halovej sezóny iba debutanti.
„Máme oveľa vyššie ciele ako minulý rok v Číne, naša výprava je rekordne veľká a určite nie je tajomstvom, že máme ambície aj na zisk medaily v prípade Emmy Zapletalovej. Ten, kto si to najviac uvedomuje, že môže získať medailu, je sama Emma a tréner Peters. Ja osobne aj celý zväz sa spoliehame na ich odbornosť, ako budú pristupovať ku každému behu, akú zvolia taktiku a stratégiu. Ďalej by som spomenul Gabrielu Gajanovú, ktorá tento rok vytvorila dva slovenské halové rekordy, je vo veľmi dobrej forme. Budeme si želať, aby sa dostala až do finálového behu. Tieto dve dievčatá sú najskúsenejšie v našom tíme, majú za sebou veľa šampionátov a v minulosti už získali medaily, takže patria medzi líderky v našej reprezentácii,“ uviedol šéftréner slovenskej reprezentácie Libor Charfreitag na utorkovej tlačovej konferencii v sídle Slovenského atletického zväzu.
„Danka Ledecká má takisto veľmi dobrú formu, tento rok bežala osobný rekord aj slovenský rekord v behu na 200 metrov. Predstaví sa v behu na 400 metrov a myslím si, že minimálne bude bojovať o postup do semifinále. Všetci naši atléti majú vysoké ciele. Prekážkari budú síce mať premiéru na seniorskom halovom šampionáte, ale o to dôležitejšiu, pretože tie špecifické skúsenosti nenadobudnú na žiadnom bežnom mítingu, ale na jedine na svetových alebo európskych šampionátoch. Budeme veľmi radi, ak sa čo najbližšie dostanú k osobným rekordom, ktoré si tento rok v hale utvorili. Šprintérky na 60 metrov, u nich platí to isté, takisto veľmi dobrá a vzácna skúsenosť pre ich kariéry. Naša výprava je výnimočná v tom, že každý jeden účastník si tento rok vytvoril v hale osobný rekord. Naša štafeta, to bude tiež zaujímavé, pretože je ich prihlásených osem a očakávame od dievčat, ak všetko pôjde podľa plánu, že vytvoria minimálne nový slovenský rekord v hale. Ak by sa dostali do finále, tak to by bolo považované za fantastický úspech,“ pokračoval Charfreitag.
Bronzová medailistka z MS 2025 na 400 m prekážok Emma Zapletalová vo svojej doplnkovej disciplíne, hladkej štvorstovke, splinila limit 51,75 s hneď vo svojom prvom štarte sezóny v Gente (51,67) a do Poľska príde ako ôsma žena svetových a tretia európskych tabuliek vďaka výkonu 50,78 z Metz. Spomedzi prihlásených na halové MS jej patrí druhá priečka.
„Na šampionát sa veľmi teším. Áno, mám tú ambíciu, chcela by som získať medailu. Ale samozrejme, je to šampionát a síce som druhá v tabuľkách spomedzi prihlásených na šampionát, ale sú tam ďalšie silné súperky. Hlavne sú to špecialistky na 400 metrov a ja som stále prekážkarka, takže môžem byť trošku voľnejšia v tom, že nie je to moja špecializácia. Aj napriek tomu chcem uspieť, aj keď robím prekážky vonku. Bude to zaujímavé, je nás tam viacej. Je tam Natalia Bukowiecka, veľmi dobrá špecialistka na 400 metrov, je domáca, takže treba s ňou určite rátať. Bude to zaujímavé aj tým finále, že sa beží na dva behy. Vždy to bude o premyslení si taktiky a ja verím, že aktuálnu výkonnosť sme dobre načasovali. Tréner po pondelkovom tréningu povedal, že som dobre pripravená, tak uvidíme, čo ukážem na majstrovstvách sveta,“ povedala Zapletalová.
Športovkyňa roka 2025 dvakrát, z toho raz v priamom súboju v Liévine, zdolala úradujúcu majsterku Európy a špecialistku na 400 m Lieke Klaverovú. „Je to úplne iné, ako behať vonku, ako behať prekážky. Po 150 metroch všetky zbiehame do jednej dráhy a tam bežíme všetky za sebou. Aj pri tom zbiehaní je náročné pobiť sa o čo najlepšie miesto. Verím, že som tento rok už nejaké skúsenosti pozbierala a že ich zužitkujem. Budem sa snažiť, ako aj predošlé preteky, vždy dobre zafinišovať a vytvoriť si čo najlepšiu pozíciu, aby som sa dostala dopredu a bojovala o čo najlepšie umiestnenie,“ dodala Zapletalová.
Po Viktórii Forsterovej prebrala pozíciu slovenskej halovej prekážkarskej šampiónky Tereza Čorejová. Predstaví sa v behu na 60 m cez prekážky. „Môj cieľ je zabehnúť prekážky pod osem sekúnd, z toho by som sa veľmi tešila. Ešte pred začiatkom halovej sezóny sme si s trénerom povedali, že cieľom je kvalifikácia na HMS, ale po menších problémoch som si už nemyslela, že sa to podarí, už som strácala nádej, keďže sme sezónu začali neskôr. Preto som veľmi rada, že sa mi to podarilo. S aktuálnym výkonom nie som ešte spokojná, môže to byť ešte lepšie a posnažím sa, aby sa mi to na týchto pretekoch podarilo,“ povedala 20-ročná Čorejová, bronzová medailistka z ME do 23 rokov.
