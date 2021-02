Na halovom mítingu Elán v Bratislave sa predstaví Volko aj Tóth

Bratislava 12. februára (TASR) - Na atletickom halovom mítingu Elán v Bratislave sa predstavia aj šprintér Ján Volko a chodec Matej Tóth. Dvadsiaty ročník podujatia sa pre pandémiu koronavírusu bude konať v nedeľu 14. februára pred prázdnymi tribúnami a o dva týždne neskôr, ako sa pôvodne predpokladalo.



Organizátori dostali od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) povolenie ku konaniu akcie až v stredu a aj preto bude zahraničná účasť len symbolická, predstaví sa pár jednotlivcov z Česka a Poľska. Elán bude po Banskobystrickej latke iba druhým podujatím halovej atletickej sezóny na Slovensku.



Obhajca olympijského zlata Matej Tóth sa predstaví v predprograme od 13.00 h v rámci halových majstrovstiev SR v chôdzi. Na päťkilometrovej trati bude bojovať o svoj štvrtý titul pod strechou. "Rýchlostne na tom nie som ešte ktovieako, a preto neočakávam ani žiadny veľký výkon. Hala však patrí k spestreniu zimnej prípravy. Teším sa, že budem môcť vôbec súťažiť. Od začiatku sme mali halový šampionát v pláne, no tým, že sa termín viackrát presúval, sme sa naň špeciálne nepripravovali," povedal podľa oficiálnej stránky Slovenského atletického zväzu (SAZ) Matej Tóth, pre ktorého to budú pravdepodobne posledné halové M-SR. "Možno pomôžem k osobáku aspoň Ľubovi Kubišovi, ktorý sa zdá vo výbornej forme. Keďže takmer s určitosťou pôjde o moju rozlúčku s halovými majstrovstvami Slovenska, chcem si preteky užívať. Súťaží, ktoré mi ostávajú do konca kariéry, už ubúda."



V hlavnom programe od 14.00 h sa bude konať osem mužských a sedem ženských disciplín, v ktorých budú štartovať zväčša len slovenskí atléti, ktorí v deň pretekov dovŕšili 18 rokov. "Je nám nesmierne ľúto, že zatiaľ nemôžu štartovať i mladší, ale nemienime riskovať porušenie predpisov. Povinný antigénový test, ktorý musí podstúpiť každý účastník, nemôže pretekár či pretekárka mladšia ako 18 rokov absolvovať bez overeného písomného informovaného súhlasu rodiča, čo nám výrazne komplikuje situáciu. Preto sme umožnili štart len tým, ktorí sú plnoletí," vysvetlil šéftréner SAZ Martin Pupiš.



Najsledovanejšia disciplína hlavného programu bude nepochybne mužská šesťdesiatka s Jánom Volkom, ktorému stúpa forma. Zverenec trénerského dua Naďa Bendová, Róbert Kresťanko môže na trati 60 m útočiť na rekord mítingu 6,66 sekundy Seana Safo-Antwiho z Veľkej Británie z roku 2014, či vlastný rekord haly 6,65 z roku 2018. Pobežia sa dva behy.



Zaujímavý bude i duel na 60 m žien. Účastníčka halových ME 2015 a 2019 Monika Weigertová si zmeria sily s nádejnou juniorkou Viktóriou Forsterovou, ktorej zranenie vo finále šesťdesiatky na januárovom viedenskom mítingu nebolo vážne.