Na hokejové MS v Česku nasadia stovky policajtov, parkovanie obmedzia

Ostrava 24. apríla (TASR) - Približne o dva týždne sa v Česku začnú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Organizátori a vedenie mesta Ostrava, kde bude hrať aj slovenský reprezentačný tím, v stredu predstavili bezpečnostné opatrenia pred šampionátom. Denne budú v meste nasadené stovky policajtov, ktorí budú dozerať na bezpečnosť a plynulosť dopravy. Fanúšikovia by nemali autom jazdiť až k štadiónu, ale využívať MHD. Polícia tiež upozornila na priekupníkov so vstupenkami, informuje spravodajkyňa TASR.



"Chcel by som apelovať na všetkých fanúšikov, aby v maximálnej možnej miere obmedzili svoju túžbu prísť autom až k aréne," zdôraznil Vlastimil Vojta z organizačného výboru. Parkovanie tam bude obmedzené, pretože na oboch parkoviskách pri štadióne vznikne zóna pre fanúšikov. Vojta odporučil ľuďom využiť centrálne parkoviská, ktoré budú na uliciach Vítkovická, Ruská a Závodná, odkiaľ môžu pokračovať mestskou hromadnou dopravou. "Je to veľký komfort, záchytné parkoviská nie sú vôbec ďaleko, MHD v Ostrave funguje skvele," dodal.



Fanúšikovia tiež môžu využiť špeciálny hokejový lístok. Ako spresnila hovorkyňa ostravského dopravného podniku Tereza Šnoblová, bude stáť 250 korún (približne desať eur), platiť bude sedem dní a ľudia si ho budú môcť kúpiť v aplikácii Moje DPO. Dodala, že okrem posilnených električkových liniek bude fungovať aj špeciálna linka X, ktorá pôjde z vlakovej stanice k aréne a posilnená bude aj autobusová linka Airport Express na letisko.



Podľa riaditeľa krajskej polície Tomáša Kužela budú na bezpečnosť v meste počas šampionátu dozerať nižšie stovky policajtov vrátane špeciálnych tímov a policajtov s dlhými zbraňami. V pohotovosti bude aj špeciálna hasičská jednotka a tímy záchranárov.



Kužela tiež upozornil na problém s priekupníctvom vstupeniek, s ktorým už majú skúsenosti z predchádzajúceho konania šampionátu, keď podľa jeho slov dochádzalo k falšovaniu či zdvojovaniu lístkov. Na tohtoročných vstupenkách sú preto QR kódy a ďalšie prvky, ktoré podľa neho falšovanie skomplikujú. Ľuďom odporučil, aby vstupenky kupovali len cez troch oficiálnych predajcov.



Svetový šampionát v ľadovom hokeji sa v Česku uskutoční jedenásty raz. Od 10. do 26. mája zabojuje o medaily 16 najlepších tímov na štadiónoch v Prahe a v Ostrave, rovnako ako v rokoch 2004 a 2015.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)