Na európske hry v Krakove-Malopoľsku má Slovensko až 151 miesteniek

Športy v programe EH 2023 s účasťou Slovákov /zdroj: www.olympic.sk/:



Atletika (Chorzów, Sliezsky štadión): 37 disciplín (súťaž má status I., II. a III. ligy ME družstiev, ale budú sa udeľovať aj medaily v individuálnych disciplínach na základe najlepších výkonov v rámci všetkých troch líg) - 46 športovci SR (23 mužov + 23 žien)



Bedminton (Tarnów, Hala únie): 5 disciplín, zároveň ME - 2 športovci SR (1+1)



Box (Nowy Targ, Arena): 13 disciplín – 7 športovcov SR (4+3)



Cyklistika - horská (Krynica-Zdrój): 2 disciplíny, zároveň ME - 5 športovcov SR (3+2)



Cyklistika – BMX (Krzeszowice BMX Park): 2 disciplíny, zároveň ME – 4 športovci SR (2+2)



Kanoistika - rýchlostná (Krakov-Kryśpinów): 16 disciplín, zároveň ME – 13 športovcov SR (9+4)



Kanoistika - vodný slalom (Krakov-Kolna): 10 disciplín, zároveň ME – 16 športovcov SR (8+8)



Karate (Bielsko-Biala Arena): 12 disciplín – 1 športovec SR (0+1)



Kickbox (neolympijské – Krakov, hala Cracovia): 16 disciplín – 5 športovcov SR (2+3)



Letné skoky na lyžiach (neolympijské – Zakopané, Wielka Krokiew): 5 disciplín – 2 športovci SR (1+1)



Lukostreľba (Krakov, Plaszowianka): 8 disciplín – 3 športovci SR (2+1)



Plavecké športy - umelecké plávanie (Oswienčim/Plavecké centrum): 8 disciplín, zároveň ME – 2 športovci SR (0+2)



Stolný tenis (Krakov, Hutnik Arena): 5 disciplín – 8 športovcov SR (4+4)



Šerm (Krakov, Tauron Arena): 12 disciplín, zároveň ME – 8 športovcov SR (7+1)



Športová streľba (Wroclaw, Strelecké centrum): 30 disciplín – 16 športovcov SR (7+9)



Športové lezenie (Tarnów, Lezecké centrum): 6 disciplín – 1 športovec SR (0+1)



Taekwondo (Krynica-Zdrój Arena): 16 disciplín - 1 športovec SR (0+1)



Teqball (neolympijské – Krakov, Hlavné námestie): 5 disciplín, zároveň ME - 4 športovci SR (2+2)



Thajský box (neolympijské - Myślenice): 10 disciplín – 2 športovci SR (1+1)



Triatlon (Krakov, AWF Sports Centre): 6 disciplín – 5 športovcov SR (2+3)

Športy na EH v Krakove-Malopoľsku bez účasti Slovákov:



Basketbal 3 proti 3 (Krakov, Cracovia Arena): 2 disciplíny



Beh do vrchu (Krynica-Zdrój): 2 disciplíny mimo oficiálneho programu EH



Džudo (neolympijské – Krynica-Zdrój Arena): 2 disciplíny (len súťaže družstiev, zároveň ME)



Brejking (Nowy Sacz/Národný park Strzelecki): 2 disciplíny



Moderný päťboj (Krakov, Športové centrum AWF): 5 disciplín, zároveň ME



Padel (neolympijské – Krakov, Hlavné námestie): 5 disciplín



Plavecké športy - skoky do vody (Rzeszów/Skokanská aréna): 13 disciplín, zároveň ME



Plážová hádzaná (neolympijské - Tarnów, Plážová aréna): 2 disciplíny



Plážový futbal (neolympijské - Tarnów, Plážová aréna): 2 disciplíny



Sedmičkové ragby (Krakov, Mestský štadión): 2 disciplíny

Bratislava 16. mája (TASR) - Kvalifikačný proces na III. európske hry (EH) v Krakove-Malopoľsku (21. júna – 2. júla) sa skončil 15. mája, Slovensko na podujatie vyšle 151-člennú výpravu športovcov. Informoval portál olympic.sk.Športový riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a designovaný vedúci slovenskej výpravy na najväčšom tohtoročnom multišportovom podujatí v Európe Roman Buček tak na utorňajšom zasadnutí štábu SOŠV pre toto podujatie mohol podať sumárnu informáciu o účasti Slovákov.povedal na zasadnutí štábu Buček.Zároveň uviedol, že vzhľadom na prísnejšie kvóty na veľkosť sprievodu, než sa uplatňujú pri olympijských hrách, by vo výprave malo byť 70 členov oficiálneho sprievodu s plnohodnotnými akreditáciami. To znamená, že celá oficiálna výprava by mala mať 221 členov. Niektorí ďalší členovia výpravy, ktorí budú nad tento počet, budú musieť bývať mimo športových dedín, resp. vyhradených hotelov.Početnejšiu výpravu na akékoľvek multišportové olympijské podujatie SOŠV (resp. predtým SOV) vyslal doteraz jedine na I. európske hry, ktoré sa konali v júni 2015 v azerbajdžanskom Baku. Tam bolo vo výprave až 257 ľudí, z toho 167 športovcov, z ktorých 164 nastúpilo na súťaže. Najpočetnejšie zastúpenie bude mať Slovensko v atletike, kde bude reprezentovať 46 športovcov. Nasleduje kanoistika s 29 športovcami (26 vodný slalom, 13 rýchlostná kanoistika), športová streľba so 16, cyklistika s 9 (5 horská a 4 BMX), šerm a stolný tenis zhodne s 8, box so 7, kickbox a triatlon zhodne s 5, teqball so 4, lukostreľba s 3, bedminton, letné skoky na lyžiach a umelecké plávanie zhodne s 2, športové lezenie, karate a taekwondo zhodne s 1 športovcom.informuje olympic.sk.Európske hry sa budú konať na obrovskej ploche. Najväčšia vzdialenosť medzi športoviskami je až okolo 400 kilometrov. Športové súťaže sa uskutočnia v 11 lokalitách. Športovci budú bývať v troch dedinách (hlavná bude v Krakove, atléti budú úplne separátne ďaleko od centra diania v Chorzówe a strelci ešte oveľa ďalej vo Vroclave) a v hoteloch v ďalších 6 lokalitách (Oswienčim, Zakopané/Nowy Targ, Krynica-Zdrój/Nowy Sacz, Rzeszów, Tarnów a Myslenice).