Na konferencii SPORT CONNECTIONS riešili budúcnosť slovenského športu

Bratislava 16. júna (TASR) - Predstavitelia slovenského športu načrtli najpálčivejšie otázky a riešenia do budúcnosti počas konferencie SPORT CONNECTIONS, ktorá sa uskutočnila v piatok v Bratislave a zorganizoval ju Slovenský paralympijský výbor (SPV). Bola venovaná zásadným otázkam budúcnosti slovenského športu, jeho financovaniu, ako aj novému zákonu o športe.



Konferencia bola rozdelená do štyroch tematických blokov. Otvorila ju téma "Quo vadis, slovenský šport?" a predseda SPV Ján Riapoš v úvode ocenil, že slovenský šport je 30 rokov od vzniku samostatnej republiky zjednotený ako nikdy predtým. Spomenul aj celosvetový projekt Wethe15, ktorý sa týka 1,3 miliardy ľudí na celom svete a 870-tisíc ľudí na Slovensku so zdravotným znevýhodnením. Jedným z jeho cieľov je aj odstraňovanie bariér.



Na margo nového zákona o športe povedal: "My nechceme kozmetickú úpravu, ani šiť veci horúcou ihlou za každú cenu. Navýšenie peňazí je jedna vec, ale ak chceme robiť šport systematicky, treba do zákona zahrnúť aj ďalšie veci, lebo hlavný záujem stále skĺzava iba k reprezentácii. Nový zákon je navyše v rozpore s legislatívou." Jedným zo záverov konferencie bola preto výzva predkladateľom, aby predmetný návrh stiahli.



Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel pripomenul Deklaráciu slovenského športu, ktorá sa zrodila 12. júna na pôde Slovenského olympijského a športového múzea (SOŠM) počas rokovania predstaviteľov športových spolkov a politických strán s mottom "Spolu pre šport". "Deklarácia zahŕňa v siedmych bodoch všetko, čo by slovenský šport potreboval. Cieľom je, aby sa to dostalo najskôr do programov politických strán a následne aj do programového vyhlásenia vlády. Som rád, že prvé stretnutie bolo konštruktívne a našli sme veľa prienikov s programami politických strán. Chceme viac peňazí do športu, ale nie na úkor koncepčných vecí. Legislatívu by sme mali presvedčiť diskusiou, že investície do športu sú správne," uviedol.



"Ja osobne som sa snažil spájať ľudí, aby sme urobili ústupky z oboch strán a mohli začať koncepčne pracovať. Teším sa, že šport je kompaktný ako nikdy predtým a vytvára na politikov tlak, aby nezobrali športu prostriedky, ktoré mu patria. Želám si, aby táto športová jednota vydržala aj po voľbách, aby sme boli v športe konkurencieschopní," uviedol štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ SR Richard Nemec.



Riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ SR Branislav Strečanský predstavil konkrétne zmeny, ktoré by mal priniesť do športu a najmä prerozdeľovania financií nový zákon o športe. Úprava by okrem iného mala zahŕňať napríklad konštantnú sumu pre každý šport, ale aj častejšie a presnejšie prieskumy a vypočítavanie výsledkov Slovenska či objektivizovanie určovania váh športových odvetví. Zároveň sa podrobne venoval vzorcom výpočtu podielu pre jednotlivé športy a všetkým faktorom, ktoré do týchto vzorcov vstupujú.



Druhú časť konferencie otvorila téma "Športový marketing, televízia a nové príležitosti", ktorá bola doménou najmä zástupcov televíznych spoločností. Prispeli do nej riaditeľ JOJ Šport Roman Neuschl, intendant RTVS Šport Marcel Merčiak, šéfredaktor športu TV Markíza Martin Lisý, obchodný riaditeľ TA3 Julián Lukáček a zástupca Slovenského športového inovačného centra Roman Krajniak. Z úst jednotlivých predstaviteľov televízií odzneli informácie o vysielacích prioritách, aj v dlhšom časovom horizonte, resp. vysielací priestor pre parašporty.



Ďalšou témou bol prechod paralympijských športov pod národné športové zväzy. "Deje sa to v rámci zbližovania olympizmu a paralympizmu, ktoré bude pokračovať, ale proces prechodu je vo viacerých športoch veľmi zložitý," uviedol športový riaditeľ SPV Tomáš Varga. Výkonná riaditeľka SZTPŠ Martina Balcová pomenovala zásadné problémy tohto prechodu: "Z 11 športov, ktoré patria pod SZTPŠ, sa to týka ôsmich. Vynorili sa však viaceré otázniky a veľmi ma mrzí, že zástupcovia ministerstva tento proces zúžili iba na financie a prihlasovanie športovcov na súťaže. To je však iba vrchol pyramídy, ktorý nereflektuje celé podhubie parašportov ako sú rozvoj, metodika, tréningový proces, poznanie prostredia." Problémy s prechodom potvrdil aj predseda Slovenského stolnotenisového zväzu Anton Hamran, ktorý má dlhoročné skúsenosti s parastolným tenisom, ale napriek tomu sa tiež prikláňal k prechodnému obdobiu, počas ktorého by sa vyjasnili všetky záležitosti tohto procesu.



"My sme si pri prijímaní paraalpských lyžiarov dali dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého by postupne mali prijať niektoré vnútorné procesy ZSL, pretože niektoré sú odlišné od tých v parašporte," uviedol generálny sekretár Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) Radovan Cagala.