Na Island s víťaznými ambíciami, Škriniar: Bude to o súbojoch

kvalifikácia ME 2024 /sobota 17. júna o 20.45 SELČ v Reykjavíku/



J-skupina



Island - SLOVENSKO /rozhodcovia: Donald Robertson - Alan Mulvanny, Ross Macleod (všetci Škót.)/



predpokladaná zostava SR: Dúbravka - Pekarík, Škriniar, Vavro, Hancko - Lobotka, Kucka - Schranz, Hamšík, Mak - Polievka







tabuľka:



1. Portugalsko 2 2 0 0 10:0 6



2. SLOVENSKO 2 1 1 0 2:0 4



3. Bosna a Hercegovina 2 1 0 1 3:2 3



4. Island 2 1 0 1 7:3 3



5. Luxembursko 2 0 1 1 0:6 1



6. Lichtenštajnsko 2 0 0 2 0:11 0

Bratislava 16. júna (TASR) - Kvalifikácia ME 2024 vo futbale sa ešte len rozbieha, no zápas Island - Slovensko už dostal prívlastok. Jeho víťaz by si totiž vylepšil pozíciu v tabuľke J-skupiny, ktorú vedie s plným počtom šesť bodov favorizované Portugalsko. Slováci v marcovom asociačnom termíne nazbierali štyri body, Bosna a Hercegovina s Islandom tri a práve tieto tímy by sa na základe papierových prognóz mali pobiť o druhú postupovú miestenku na šampionát v Nemecku.S Islandom sa slovenská reprezentácia v doterajšej histórii stretla päťkrát a má s ním priaznivú bilanciu 3 víťazstvá, 1 remíza a 1 prehra. Všetky zápasy boli prípravného charakteru, až teraz sa hrá o kvalifikačné body. Dôležitosť duelu so 64. tímom rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) vníma aj tréner Francesco Calzona, ktorý musel pri skladaní nominácie oželieť viacero zranených hráčov. Do národného tímu sa tak na jeho žiadosť vrátil rekordér v počte štartov i gólov Marek Hamšík, po výpadku v úvodných dvoch zápasoch kvalifikácie figuruje v kádri aj uzdravený stopér Milan Škriniar.vyhlásil Škriniar. Brankár Martin Dúbravka by rád nadviazal na dve čisté kontá z marca, uvedomuje si však, že Island (a obzvlášť doma) nebude ľahký súper.Islanďania po prehre 0:3 v Bosne a Hercegovine získali povinné tri body proti Lichtenštajnsku (7:0). Po marcovom asociačnom termíne u nich prišlo k zmene na poste trénera. Mužstvo prevzal skúsený 69-ročný Nór Age Hareide, v minulosti úspešný kouč dánskej reprezentácie i viacerých škandinávskych klubov. S Islandom sa má pokúsiť nadviazať na nedávne úspechy, keď na ME 2016 vo Francúzsku postúpil národný tím z krajiny gejzírov do štvrťfinále a o dva roky neskôr prvýkrát v histórii štartoval na MS v Rusku.Sobotný duel na štadióne Laugardalsvöllur v Reykjavíku má úvodný výkop o 20.45 SELČ, v priamom prenose ho odvysiela RTVS Šport. Ako hlavný rozhodca ho povedie Škót Donald Robertson. Po vystúpení na Islande sa slovenskí futbalisti predstavia už o tri dni vo Vaduze na pôde outsidera skupiny Lichtenštajnska (20. júna o 20.45 h).