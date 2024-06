Na JBL Jump Fest príde aj halový majster sveta v trojskoku Martinez

Košice 14. júna (TASR) - Súperom slovenského trojskokana Tomáša Veszelku bude na 9. ročníku JBL Jump Fest v Košiciach aj halový majster sveta v trojskoku Lazaro Martinez. Na podujatí sa predstaví celkovo päť trojskokanov s osobným rekordom nad 17 metrov, organizátori tiež vyzdvihli účasť finalistky ME v Ríme v skoku do diaľky Plameny Mitkovovej.



Dvadsaťšesťročný Martinez je dvojnásobný juniorský majster sveta, na konte má aj 8. miesto z olympijského finále v Riu de Janeiro či tri víťazstvá na mítingoch Diamantovej ligy. Kubánec má osobný rekord 17,64 m, pričom do minulého roku držal rekord košického mítingu Veszelka s výkonom 16,38.



V diaľke žien sa v Košiciach predstaví 19-ročná Bulharka Mitkovová, juniorská majsterka sveta z Cali 2022 a juniorská vicemajsterka Európy z Jeruzalema 2023. Vo finále uplynulých ME v Ríme skočila osobný rekord 680 cm a obsadila siedme miesto. So zahraničnou konkurenciou si zmeria sily účastníčka Európskych hier 2023 Monika Lehenová.



Atletický míting s bronzovým štatútom World Athletics Continental Tour (WACT) je na programe 19. a 20. júna, skákať sa bude na dvoch miestach v blízkosti gotickej Katedrály sv. Alžbety. "Tento rok sme mali skutočne ťažkú hlavu z hľadania termínu, pretože atlétov čakali dva vrcholy: európsky a olympijský. Nakoniec sme museli obetovať účasť amerických a jamajských atlétov, ktorí majú v tomto čase národné kvalifikácie," uviedol riaditeľ podujatia Stanislav Návesňák pre web atletika.sk.



Okrem súťaží kategórie Elite sa tradične budú konať aj preteky Open, ktoré sú otvorené pri splnení výkonnostných limitov. Do Košíc na ne pricestujú atléti z dvanástich krajín.