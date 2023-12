Na kemp do 20 rokov príde 27 hráčov, Feneš: Rovnaká štartovacia čiara

Nominácia SR 20 na kemp vo Zvolene v rámci záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta juniorov (11.–15. 12.)



brankári: Rastislav Eliáš (IFK Helsinki), Šichatbudin Gadžiev (HC Slovan Bratislava), Adam Gajan (Green Bay Gamblers), Samuel Urban (Sioux City Musketeers)



obrancovia: Richard Baran (Victoria Grizzlies), Jakub Chromiak (Kingston Frontenacs), Jozef Viliam Kmec (Prince George Cougars), Dávid Nátny (MHK 32 Liptovský Mikuláš/HK Levice), Milan Pišoja (HK Dukla Ingema Michalovce/HK 2016 Trebišov), Luka Radivojevič (Örebro), Maxim Štrbák (Michigan State University), Boris Žabka (HC'05 Banská Bystrica)



útočníci: Peter Cisár (Fargo Force), Alex Čiernik (Västerviks IK), František Dej (Sherbrooke Phoenix), Dalibor Dvorský (Sudbury Wolves), Samuel Honzek (Vancouver Giants), Roman Kukumberg (Sarnia Sting), Patrik Masnica (HC Slovan Bratislava), Filip Mešár (Kitchener Rangers), Martin Mišiak (Erie Otters), Juraj Pekarčík (Dubuque Fighting Saints), Servác Petrovský (Owen Sound Attack), Peter Repčík (Drummondville Voltigeurs), Markus Suchý (HK Poprad), Alex Šotek (HK Poprad), Adam Žlnka (Waterloo Black Hawks)



realizačný tím:



Manažér: Tomáš Pšenka



Hlavný tréner: Ivan Feneš



Asistent trénera: Martin Štrbák



Tréner brankárov: Peter Kosa



Vzdelávací program: Tomáš Surový



Video analytik: Patrik Michnáč



Kondičný tréner: Matej Thomka



Lekár: Ján Bernát



Fyzioterapeut: Michael Bujňák (od 10.12.)



Masér: Patrik Hakke (od 10.12.)



Športová psychologička: Michala Bednáriková

Bratislava 1. decembra (TASR) - V pondelok 11. decembra štartuje slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov záverečnú fázu prípravy na MSJ vo Švédsku. Trénerský štáb pod vedením Ivana Feneša nominoval na päťdňový kemp vo Zvolene 27 hráčov, zďaleka však neuzavrel nominačný zoznam. Šancu dostať sa naň budú mať ešte viacerí hokejisti vrátane tých, ktorí sú s kombinovaným výberom osemnástky a devätnástky na turnaji v kanadskom Trure.V nominácii na kemp do Zvolena figuruje viacero hokejistov z kmeňového ročníka 2004 vrátane draftovaných hráčov doplnených o ďalšie mená z ročníka 2005. Ide o hokejistov, ktorí majú za sebou nejednu skúsenosť s juniorským šampionátom. "," rozhovoril sa pre hockeyslovakia.sk na margo tvorby nominácie hlavný kouč dvadsiatky Ivan Feneš.Zo zoznamu vyčnieva meno Luku Radivojeviča, ktorý má len 16 rokov. Premiéru v juniorskej reprezentácii si odbil iba nedávno na novembrovom Turnaji piatich krajín v českom Chomutove, kde Slováci v konkurencii domácich Čechov, Švajčiarov, Švédov a Fínov obsadili tretiu priečku. Na podujatí zaujal trénerov natoľko, že si vypýtal miesto aj v záverečnnom kempe. "," komentoval Feneš.Dobrou správou je, že na juniorskom šampionáte sa môže predstaviť Adam Sýkora, draftová voľba New Yorku Rangers, aktuálne pôsobiaca na farme v Hartforde. Devätnásťročný útočník by sa mal k tímu pripojiť v ďalšej fáze záverečnej prípravy po presune výpravy do Švédska. "," uviedol Feneš.Nominovaní hráči sa vo Zvolene budú schádzať od pondelka 11. decembra postupne. Viacerí v deň kempu ešte len priletia zo zámoria do Viedne a neskôr popoludní, respektíve večer sa budú hlásiť v hoteli. Kompletný tím s 23 korčuliarmi a štyrmi brankármi by mali mať tréneri k dispozícii približne v strede týždňa. V piatok 15. decembra sa hráči rozídu domov. Tréneri následne zostavia ďalší nominačný zoznam, ktorý v pondelok 18. decembra odletí do Švédska. V zálohe majú ešte niekoľko mien prichádzajúcich do úvahy v súvislosti s účasťou na svetovom šampionáte, no sú v štádiu riešenia. Medzi nimi aj približne desať hráčov, ktorí sa v polovici decembra predstavia s kombinovaným výberom osemnástky a devätnástky na prestížnom turnaji v kanadskom Trure. "," dodal Feneš.Po presune do Švédska si dvadsiatka rozloží tréningový stan v meste Kungsbacka, vzdialenom približne 30 kilometrov od Göteborgu, dejiska MS. Prvý prípravný duel odohrá už v utorok 19. decembra s Fínmi o 18.30 h v Halmstade. Druhé prípravné stretnutie proti Nemecku je na programe v piatok 22. decembra od 19.00 h v Mölndale. Do Göteborgu sa slovenská výprava presunie na Štedrý deň. Prvý duel MSJ odohrá 26. decembra od 12.00 h proti Čechom.