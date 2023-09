Na Kohútke sa začali oslavy 100 rokov českého a slovenského basketbalu

Lazy pod Makytou 14. septembra (TASR) – Symbolicky, na hraničnom prechode Lazy pod Makytou, Čertov – Kohútka, odštartovali oslavy 100 rokov basketbalu na Slovensku a v Česku. Súčasťou akcie bolo odhalenie kampane k tejto akcii a exhibičné zápasy medzi oboma krajinami.



Slovenská basketbalová asociácia a Česká basketbalová federácia pripravovali spoločne tento projekt niekoľko mesiacov. "Keď som sa približne pred rokom dozvedel o tejto iniciatíve, tak to bolo pre mňa prekvapenie, že už to nemôže byť toľko rokov. Čím sme starší, tým si viac uvedomujeme, že si treba pripomínať históriu. Naša spoločná história je viac ako bohatá a je neskutočné, čo československý basketbal dosiahol a vyprodukoval na klubovej a reprezentačnej scéne. Mne je ľúto, že sa tohto stretnutia nedožil Stanislav Kropilák, ktorý je najväčšou legendou za slovenskú časť a minulý rok nás opustil. Verím, že táto sezóna nám pripomenie čo najviac zážitkov a časová os nám odkryje rôzne spomienky, mladým ľuďom odprezentuje všetko, čo československý basketbal dokázal. Dúfam, že táto sezóna nás ešte viac priblíži a bude štartom do ďalších spoluprác, ako tomu bolo kedysi," uviedol v príhovore prezident Slovenskej basketbalovej asociácie Michal Ondruš.



Súčasťou kampane, ktorá bude prebiehať počas celej sezóny 2023/2024, bolo najmä odhalenie loga 100 rokov basketbalu v Československu a vizuálnej identity. V oboch krajinách si na zápasoch a oficiálnych akciách budú takto pripomínať výročie. "Oslavy odkazujú na históriu českého, slovenského i československého basketbalu. Viac ako dve tretiny storočnej trasy sme prešli ruka v ruke, a tak sa v rámci osláv budeme vzájomne prelínať. Všetci basketbalisti môžu byť pyšní na našu históriu, ktorej sme súčasťou. Musíme si uvedomiť, že nejde len o písanie histórie na území Československa, ale náš basketbal vždy hral a naďalej hrá dôležitú úlohu na medzinárodnom poli. Veď sme jeden zo zakladajúcich členov FIBA," povedal vo svojom prejave prezident Českej basketbalovej federácie Miroslav Jansta.



Slovenský a český basketbal majú k sebe čoraz bližšie, výsledkom z nedávnej minulosti je odštartovanie Federálneho pohára žien. V januári 2024 sa uskutoční už jeho tretí ročník. Navyše sa po 21 rokoch obnoví Česko-slovenský pohár, uskutočniť by sa mal v polovici februára 2024 v Prahe.



Súčasťou akcie na hraničnom priechode boli tiež exhibičné zápasy reprezentačných tímov v 3x3 basketbale, legiend české a slovenského basketbalu a basketbalistov na vozíku. Na palubovke sa vystriedali bývalí reprezentanti Československa, Česka a Slovenska. Stretnutia sa odohrali v Česku v najvyššej nadmorskej výške pod šírym nebom v celej storočnej histórii basketbalu.