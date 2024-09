Na Korčuliarskych hrách sa predstaví 42 Slovákov vrátane Turyho

Nominácia Slovenska na Svetové korčuliarske hry 2024:



Skejtbording - Richard Tury (tréner: Tomáš Vintr)



Inline hokej juniori - brankári: Luca Ferkodič, Richard Ruža, hráči: Tomáš Tomaškovič, Matej Šramatý, Šimon Potočka, Ivan Berčík, Rastislav Krchňavý, Daniel Ozimák, Maxim Šimko, Branislav Ďuriš, Sebastian Podhorányi, Samuel Karšay, Timotej Martiška, Sebastian Sučič (tréneri: Pavol Šturc a Vladimír Neumann)



Inline hokej muži - brankári: Adam Bednár, Richard Pončák, hráči: Roan Buchman, Andrej Končír, Adam Šimonič, Andrej Mrázik, Jozef Haring, Denis Trenčan, Jakub Loydl, Juraj Jurík, Lukáš Klíma, Tomáš Klíma, Tomáš Nechala, Marco Ejem (tréneri: Miroslav Kristín a Martin Uhnák, vedúci tímov: Ľuboš Karšay)



Inline Slalom - Dušan Ambros, Marek Noga, Ema Nogová, Lenka Keselá, Filip Schvarc, Martin Schvarc, Tomáš Srnánek (vedúci výpravy: Vojtech Keselý)



Inline rýchlokorčuľovanie - Jakub Klembara, Daniel Šimko, Kristián Tomčo (vedúci výpravy: Marián Miškovič)



Inline Freestyle - Angelika Pirhalová



Roller Freestyle - Martina Svobodová



Downhill - Marek Ivanko



vedúci výpravy: Štefan Pjontek

Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovenský skejtbordista Richard Tury bude po OH v Paríži štartovať na ďalšom významnom podujatí. Piaty muž olympijskej súťaže v kategórii street sa spoločne s ďalšími 41 slovenskými reprezentantmi predstaví na Svetových korčuliarskych hrách v Taliansku.Korčuliarske hry, ktoré sú v podstate majstrovstvami sveta v športoch využívajúcich kolieska, sa konajú každé dva roky. Tento rok sa uskutočnia od 6. do 22. septembra vo viacerých talianskych mestách vrátane Ríma. Turyho disciplína street je na programe od 7. do 10. septembra na Colle Oppio v hlavnom meste.Slovensko, ktorého výpravu povedie prezident Zväzu slovenského kolieskového korčuľovania Štefan Pjontek, bude mať zastúpenie aj v inline hokeji, inline slalome, inline rýchlokorčuľovaní, inline freestyle, roller freestyle a v zjazde. Na podujatí dosiaľ získalo jednu bronzovú medailu, informoval portál olympic.sk.