Na košickom JBL Jump feste sa predstaví aj taliansky výškar Tamberi

Hlavný program 9. ročníka JBL Jump festu:



streda 19. júna



14.30 výška Open muži

16.30 výška Open ženy

18.30 výška Elite muži (bronzový štatút WACT)



štvrtok 20. júna



9.30 diaľka Open ženy

11.30 diaľka Open muži

13.30 trojskok Open ženy

15.30 trojskok Open muži

18.15 diaľka Elite ženy (bronzový štatút WACT)

18.15 trojskok Elite muži (bronzový štatút WACT)

Košice 17. júna (TASR) - Na 9. ročníku atletického mítingu JBL Jump fest v Košiciach (19.- 20. júna) sa predstaví aj taliansky skokan do výšky Gianmarco Tamberi. Olympijskí víťaz a majster sveta pridal počas uplynulého týždňa do zbierky úspechov už tretí titul majstra Európy, keď triumfoval pred domácimi fanúšikmi v Ríme. Prvýkrát v deväťročnej histórii podujatia bude mať súťaž výškarov bronzový štatút World Athletics Continental Tour (WACT), predstavia sa v nej až štyria atléti s osobným rekordom nad 229 cm.Tamberi, ktorý v Ríme triumfoval s výkonom 237 cm (osobák 239 cm), prejavil veľký záujem štartovať na populárnom podujatí, ktoré sa tradične uskutoční v centre Košíc pod Katedrálou sv. Alžbety. Slovenskému publiku sa v minulosti predstavil na Banskobystrickej latke, na ktorej triumfoval v rokoch 2016 a 2021. Okrem Tamberiho nebude chýbať ani český objav prebiehajúcej sezóny Jan Štefela, ktorý na ME v Ríme obsadil 5. miesto s výkonom 226 cm. Jeho osobák je 230 cm rovnako ako v prípade ďalšieho z favoritov JBL festu Turka Alperena Aceta. S druhým najlepším osobným výkonom pricestuje do Košíc Bulhar Tihomir Ivanov (231).Podujatie bude zároveň rozlúčka s kariérou v podaní domáceho výškara Lukáša Beera. O nej informoval už v septembri 2023 vo finále atletickej ligy v Banskej Bystrici, no napokon sa rozhodol využiť príležitosť rozlúčiť sa pred domácim publikom. "" uviedol zakladateľ mítingu Stanislav Návesňák, ktorého teší, že atmosféru v Košiciach si vychutná aj bronzový z vlaňajších juniorských majstrovstiev Európy Robert Ruffíni ml., ktorý by v Košiciach rád prekonal vlaňajších 215 cm z Jeruzalemu, mohlo by sa mu to podariť práve na JBL Jump Fest.Skok do výšky sa prvýkrát objavil v programe JBL Jump Fest v roku 2023 v testovacom režime v kategórii Open. Zvíťazili Portugalčan Goncalo Veloso (206) a Češka Michaela Hrubá (184). "" prezradil Návesňák.Program 9. ročníka JBL Jump Fest je rozložený do dvoch dní. V stredu 19. júna sa predstavia výškari a vo štvrtok 20. júna bude patriť diaľkarom a trojskokanom. Bronzový štatút majú súťaže výškarov, diaľkarok a trojskokanov. Skákať sa bude na dvoch miestach v blízkosti Katedrály sv. Alžbety. Oba sektory budú mať teleskopické skokanské rampy, ktoré bude pred pretekmi certifikovať technický delegát. Novinkou sú aj tribúny. Organizátori zvýšili kapacitu na takmer tisíc miest na sedenie na mobilných tribúnach, ktoré v noci medzi súťažami premiestnia z jedného športoviska na druhé.