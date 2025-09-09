< sekcia Šport
Na krátkej trati získali tituly Koretzky a Kellerová
Slovensko vo finále nemalo svoje zastúpenie.
Autor TASR
Zermatt 9. septembra (TASR) - Francúzsky horský cyklista Victor Koretzky a domáca Švajčiarka Alessandra Kellerová získali na MS v Zermatte tituly v cross country na krátkej trati. Koretzky triumfoval v kategórii Elite vďaka skvelému finišu o sekundu pred Američanom Christopherom Blevinsom, tretí skončil s trojsekundovou stratou Koretzkého krajan Mathis Azzaro. Kellerová zvíťazila v kategórii Elite o štyri sekundy pred Švédkou Jenny Rissvedsovou, tretia bola Kanaďanka Jennifer Jacksonová (+14). Slovensko vo finále nemalo svoje zastúpenie.
MS v horskej cyklistike v Zermatte
cross country - krátka trať:
muži: 1. Victor Koretzky (Fr.) 21:26 min, 2. Christopher Blevins (USA) +1 s,, 3. Mathis Azzaro (Fr.) +3
ženy: 1. Alessandra Kellerová (Švaj.) 20:43 min, 2. Jenny Rissvedsová (Švéd.) +4 s, 3. Jennifer Jacksonová (Kan.) +14
