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Na Kubínskej holi prebehne štvrté kolo Slovenského pohára v downhille
Štvrté kolo Slovenského pohára v downhille na Kubínskej holi je predposlednou zastávkou päťdielneho seriálu, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie súťaže zjazdovej cyklistiky na Slovensku.
Autor TASR
Dolný Kubín 31. augusta (TASR) - Kubínska hoľa sa stane dejiskom štvrtého kola Slovenského pohára v downhille. Najlepší slovenskí aj zahraniční zjazdári si zmerajú sily od 4. do 6. septembra. Finálové jazdy rozhodnú o víťazoch podujatia v nedeľu 6. septembra. TASR o tom informovala marketingová špecialistka horského strediska Kubínska Patrícia Jaššová.
Štvrté kolo Slovenského pohára v downhille na Kubínskej holi je predposlednou zastávkou päťdielneho seriálu, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie súťaže zjazdovej cyklistiky na Slovensku. Po úspešných kolách v Košútke, Malinom Brde a Mýte pod Ďumbierom sa seriál presúva na Kubínsku hoľu, kde budú jazdci bojovať o cenné body do celkového hodnotenia Slovenského pohára. O celkových víťazoch sezóny sa následne rozhodne vo finálovom kole v Košútke začiatkom októbra.
„Trojdňové podujatie odštartuje v piatok 4. septembra tréningami a kvalifikačnými jazdami, ktoré budú pokračovať aj v sobotu 5. septembra. Vyvrcholením športového víkendu budú finálové jazdy v nedeľu, keď sa rozhodne o víťazoch štvrtého kola Slovenského pohára,“ priblížila Jaššová.
Podujatie bude venované výhradne disciplíne downhill, jednej z najatraktívnejších disciplín horskej cyklistiky, v ktorej jazdci prekonávajú technicky náročnú trať s množstvom skokov, klopených zákrut a prírodných prekážok. Diváci budú môcť sledovať preteky z vyznačených bezpečných diváckych zón pozdĺž trate.
„Sme radi, že môžeme privítať jedno z rozhodujúcich kôl Slovenského pohára a ponúknuť jazdcom aj divákom kvalitné zázemie a technicky atraktívnu trať. Veríme, že si podujatie nájde cestu nielen k fanúšikom downhillu, ale aj k širokej verejnosti,“ uviedol riaditeľ strediska Vladimír Klocok.
Štvrté kolo Slovenského pohára v downhille na Kubínskej holi je predposlednou zastávkou päťdielneho seriálu, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie súťaže zjazdovej cyklistiky na Slovensku. Po úspešných kolách v Košútke, Malinom Brde a Mýte pod Ďumbierom sa seriál presúva na Kubínsku hoľu, kde budú jazdci bojovať o cenné body do celkového hodnotenia Slovenského pohára. O celkových víťazoch sezóny sa následne rozhodne vo finálovom kole v Košútke začiatkom októbra.
„Trojdňové podujatie odštartuje v piatok 4. septembra tréningami a kvalifikačnými jazdami, ktoré budú pokračovať aj v sobotu 5. septembra. Vyvrcholením športového víkendu budú finálové jazdy v nedeľu, keď sa rozhodne o víťazoch štvrtého kola Slovenského pohára,“ priblížila Jaššová.
Podujatie bude venované výhradne disciplíne downhill, jednej z najatraktívnejších disciplín horskej cyklistiky, v ktorej jazdci prekonávajú technicky náročnú trať s množstvom skokov, klopených zákrut a prírodných prekážok. Diváci budú môcť sledovať preteky z vyznačených bezpečných diváckych zón pozdĺž trate.
„Sme radi, že môžeme privítať jedno z rozhodujúcich kôl Slovenského pohára a ponúknuť jazdcom aj divákom kvalitné zázemie a technicky atraktívnu trať. Veríme, že si podujatie nájde cestu nielen k fanúšikom downhillu, ale aj k širokej verejnosti,“ uviedol riaditeľ strediska Vladimír Klocok.