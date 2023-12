Na lavičku Nottinghamu mieri Espirito Santo

Londýn 19. decembra (TASR) - Anglický futbalový klub Nottingham Forest ukončil spoluprácu s trénerom Steveom Cooperom. Štyridsaťštyriročný kouč doplatil na nepriaznivé výsledky, pričom účastník Premier League zaznamenal iba jedno víťazstvo v uplynulých 13 ligových dueloch. Novým kormidelníkom by sa mal stať podľa medializovaných informácií Portugalčan Nuno Espirito Santo.



"Všetci v klube by sme sa chceli poďakovať Stevovi za jeho vynikajúci prínos pre náš tím. Jeho úspechy, ktoré doviedli Forest späť do Premier League, nepochybne zostanú ikonickým momentom v histórii nášho klubu. Navždy zostane naším priateľom a bude tu vždy vítaný. Prajeme mu všetko dobré v ďalšej kariére," citovala agentúra AFP majiteľa klubu Evangelosa Marinakisa.



Predstavitelia klubu už mali rokovať s Espiritom Santom. Štyridsaťdeväťročný portugalský kouč je bez práce od novembra, keď skončil na lavičke saudskoarabského klubu Al-Ittihad. Espirito Santo by sa mohol dohodnúť na zmluve s novým zamestnávateľom ešte pred sobotným domácim duelom proti Bournemouthu. "Klub v primeranom čase vydá dalšie oznámenie o vymenovaní nového hlavného trénera," dodal Nottingham vo vyhlásení.